martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 21:29
Fútbol.

Confirmaron quién será el árbitro de Gimnasia de Jujuy ante Chacarita

Gimnasia de Jujuy recibe este domingo a Chacarita, y AFA confirmó al árbitro para ese partido clave para la definición del torneo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita (Archivo)

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita (Archivo)

Gimnasia de Jujuy recibirá este domingo a Chacarita en un encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Primera Nacional en la Zona B, que servirá para definir en qué puesto terminará el equipo de Matías Módolo de cara al reducido.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó al cuerpo arbitral que tendrá la tarea de impartir justicia. El árbitro será Felipe Viola, mientras Gonzalo Ferrari será el Asistente 1; Juan Ricciardi como Asistente 2 y Mauricio Martin como cuarto árbitro.

El duelo entre el "Lobo" y el "Funebrero" se jugará el domingo 5 de octubre a partir de las 15:30 horas en el estadio “23 de Agosto”. El equipo de Buenos Aires llega con la esperanza de clasificar a los play off que otorga un segundo ascenso.

gimnasia de jujuy

Gimnasia de Jujuy al Reducido

El Lobo ya se aseguró un lugar entre los ocho clasificados al Reducido, más allá de la última derrota ante San Telmo, aunque tendrá que disputar este encuentro y aguardar otros resultados para definir en qué posición finalizará en la tabla.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugaron todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso.

Los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos ante últimos de cada zona.

Por  Agustín Weibel