viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 08:42
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy recuperaría a un jugador clave para el Reducido ante San Miguel

Este domingo Gimnasia de Jujuy juega la primera fase del Reducido ante San Miguel y podría contar con un regreso importante para el once inicial.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Comienza la primera fase del Reducido de la Primera Nacional, y Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel este domingo 12 de octubre, en el Estadio 23 de Agosto. Entre la lista de concentrados del Lobo jujeño podría haber una sorpresa: el regreso del capitán, Guillermo Cosaro.

Quién volvería a la lista de concentrados de Gimnasia de Jujuy

En diálogo con medios locales, Guillermo Cosaro deslizó la posibilidad de volver a estar entre los convocados para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel.

Sobre su lesión, que lo mantuvo fuera de las canchas por más de un mes, el capitán del Lobo expresó: “Estoy mucho mejor, me voy sintiendo con más confianza día a día, así que esperemos estar el domingo a disposición”.

guillermo cosaro gimnasia de jujuy (2)

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional se disputan a partido único, con ventaja deportiva para el equipo local. Esto significa que, en el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel, el Lobo cuenta con una ventaja frente al “Trueno Verde”.

Por lo tanto, para que el equipo comandado por Matías Módolo avance de ronda, necesita cumplir con los siguientes resultados:

Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy

Ganar o empatar

Con una victoria o empate, sin importar la diferencia de gol, Gimnasia de Jujuy accederá a los cuartos de final del Reducido. Esto se debe a que el Lobo cuenta con ventaja deportiva, gracias a la posición obtenida en la Zona B del torneo.

Derrota

Una derrota es la única forma en que el Lobo quedaría eliminado del Reducido. En ese caso, el equipo que avanzaría a la próxima ronda sería San Miguel.

gimnasia de jujuy

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

Día, horario y tv

El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel se disputará el domingo 12 de octubre, desde las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto. El partido será transmitido por TyC Sports, y también podrá verse por la pantalla de Canal 4, en frecuencia analógica 17 y frecuencia HD 23.

Terna arbitral

El partido por la primera fase del Reducido, donde se enfrentarán Gimnasia de Jujuy vs San Miguel, será dirigido por Bruno Amiconi. Quien estará acompañado por Matías Bianchi, como asistente 1; Matías Coria, asistente 2; y el cuarto árbitro será Jorge Ethem.

Cabe recordar que la última vez que Bruno Amiconi arbitró al Lobo jujeño fue en el clásico ante Central Norte, también disputado en el Estadio 23 de Agosto. En aquel encuentro, los dirigidos por Matías Módolo vencieron a los salteños 1-0. Durante el partido fue expulsado Francisco Maidana, quien posteriormente recibió dos fechas de suspensión.

bruno amiconi

