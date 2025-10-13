lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 09:00
Fútbol argentino.

Así quedaron los cruces del Reducido de la Primera Nacional

Concluida la etapa inicial, el reducido que determina al segundo equipo que subirá a la Liga Profesional ya tiene confirmados sus próximos enfrentamientos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El mini torneo que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional tiene definidos sus nuevos partidos.

El sueño del ascenso continúa. El Reducido de la Primera Nacional, que otorga el segundo boleto a la Liga Profesional, dejó atrás su primera etapa y avanza hacia una nueva fase. Tras los encuentros de este domingo, quedaron establecidos los cruces correspondientes a los cuartos de final.

Así quedaron los cruces de cuartos de final y el formato.

Con la incorporación de Deportivo Madryn, que se sumó como perdedor de la final ante Gimnasia de Mendoza (y por lo tanto ocupa el mejor lugar en la tabla), los emparejamientos serán los siguientes: Dep. Madryn vs. Gimnasia de Jujuy, Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Atlanta vs. Deportivo Morón y Estudiantes vs. Tristán Suárez.

Deportivo Madryn se suma al Reducido.

A partir de esta instancia, el sistema de competencia se modifica: se elabora una tabla general para definir los enfrentamientos directos, que ahora se disputarán en series de ida y vuelta. En cada cruce, el equipo mejor ubicado cerrará la llave como local y contará con ventaja deportiva.

Gimnasia y Tiro de Salta.

Los cruces definidos del Reducido de la Primera Nacional

  • Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia y Tiro de Salta
  • Atlanta vs. Deportivo Morón
  • Estudiantes vs. Tristán Suárez

