miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 13:33
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 5 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 5 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
resultados sorteo quiniela tombola.jpg
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 5 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6785 - 85 La Linterna

Los números ganadores:

  1. 6785

  2. 7147

  3. 8987

  4. 3644

  5. 0586

  6. 5215

  7. 9333

  8. 1916

  9. 2814

  10. 7149

  11. 4128

  12. 7461

  13. 2925

  14. 4916

  15. 6520

  16. 2200

  17. 2118

  18. 5211

  19. 3335

  20. 0697

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 9275 - 75 El Payaso

Todos los números ganadores:

  1. 9275

  2. 7317

  3. 5757

  4. 6589

  5. 7830

  6. 0606

  7. 8921

  8. 9986

  9. 3084

  10. 2735

  11. 6067

  12. 7524

  13. 3568

  14. 0919

  15. 9769

  16. 3233

  17. 1346

  18. 4676

  19. 9593

  20. 6785

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

