Cuándo son los Martin Fierro 2025 y quiénes son los nominados

Gran Hermano 2024 (Telefe)
Expedición Robinson (Telefe)
JURADOS
Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe)
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América TV)
El Gran Premio de la Cocina -eltrece
INTERÉS GENERAL
La noche de Mirtha (eltrece)
Nara que ver (el nueve)
Susana Giménez (Telefe)
NOTICIERO NOCTURNO
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (eltrece)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
Carolina Amoroso (Telenoche - eltrece)
Soledad Larghi (América Noticias – América )
Romina Manguel (Opinión Pública - El nueve)
Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias - Telefe)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
Rodolfo Barili (Telefe Noticias)
Nelson Castro (Telenoche - eltrece)
Claudio Rígoli (Telenueve Central - El Nueve)
Darío Barassi en Ahora Caigo.
MAGAZINE
DDM (América TV)
Mañanísima (eltrece)
Cortá por Lozano (Telefe)
A la Barbarossa (Telefe)
BIG SHOW
Bake Off famosos (Telefe)
La noche perfecta (eltrece)
Noche al Dente (América)
El encargado con Guillermo Francella.
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
Juana Viale (Almozando con Juana -eltrece)
Wanda Nara (Bake Off Famosos- Telefe)
Verónica Lozano (Cortá por Lozano - Telefe)
Susana Giménez (Susana Giménez -Telefe)
Mariana Fabbiani (DDM – América)
Pamela David (Desayuno Americano – América)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
Darío Barassi (Ahora caigo - eltrece)
Iván de Pineda (Escape Perfecto – Iván de Viaje - Telefe)
Santiago del Moro (Gran Hermano - Telefe)
Guido Kaczka (Los 8 Escalones - eltrece)
Natalia Oreiro y Gustavo Bassani en Iosi, el espía arrepentido.
PANELISTA
Diego García Sáez (Todas las Tardes – El Nueve)
David Kablin (Todas las Tardes – El Nueve)
Luis Bremer (A la Tarde - América)
Pía Shaw (A la Barbarossa - Telefe)
ENTRETENIMIENTO / JUEGOS
Ahora Caigo (eltrece)
Escape Perfecto (Telefe)
Los 8 Escalones (eltrece)
CRONISTA / MOVILERO
Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía noticias - eltrece)
Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa - Telefe)
Oliver Quiroz (A la tarde – América)
Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente - Telefe)
HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD
Bendita (El Nueve)
Pares de Comedia (Net)
Pasó en América (América)
ACTOR PROTAGONISTA EN FICCIÓN
Guillermo Francella (El Encargado - eltrece)
Gabriel Goity (El Encargado - eltrece)
Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa - eltrece)
ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN
Isabel Macedo (Margarita – telefe)
Natalia Oreiro (Santa Evita y Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)
PERIODÍSTICO
A la tarde (América)
GPS (América)
Lam (América)
DEPORTIVO
Carburando (eltrece)
Conmebol libertadores (Telefe)
Copa América (Telefe)
Juegos olímpicos parís 2024 (La TV pública)
NOTICIERO DIURNO
Arriba argentinos (eltrece)
El noticiero de la gente (Telefe)
Telenueve al mediodía (El Nueve)
MUSICAL
La Peña de Morfi (Telefe)
Pasión de Sábado (América)
Planeta 9 (el nueve)
CULTURAL / EDUCATIVO
Argentina de película (América) -
Proyecto tierras (Telefe) -
Tecno tendencias (América)
GASTRONOMÍA
Ariel en su salsa (Telefe)
Comer para creer (América)
Qué mañana! (El Nueve)
VIAJES / TURISMO
Iván de viaje (Telefe)
Resto del mundo (eltrece)
Tenés que ir (El Nueve)
PROGRAMA DE SERVICIOS
ADN buena salud (La TV Pública)
BA emergencias (El Nueve)
Intelexis Mujer (net)
Ariel Rodríguez Palacios.
BRANDED CONTENT
El gran bartender (Telefe)
Historias de estación (Telefe)
Que nadie se quede afuera (Telefe)
ACTOR DE REPARTO
Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
Rafael Ferro (Margarita – Telefe)
ACTRIZ DE REPARTO
Julia Calvo (Margarita – Telefe)
Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece)
Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece)
REVELACIÓN
Lola Abraldes (Margarita – Telefe)
Mora Bianchi (Margarita – Telefe
Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe)
LABOR HUMORÍSTICA
MARCOS “BICHO” GÓMEZ (Zona mixta mañana – La TV Pública)
Peto Menahem (La noche perfecta – eltrece)
Nazareno Mottola (La Peña de Morfi Y Susana Giménez – Telefe)
AUTOR/GUIONISTA
Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita – Telefe)
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece)
Losi, el espía arrepentido.
DIRECTOR
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)
Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
DIRECTOR DE NO FICCIÓN
Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024 – América)
Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)
Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe)
Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)
AVISO PUBLICITARIO
Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
PRODUCCIÓN INTEGRAL
Bake Off Famosos (Telefe)
Survivor, Expedición Robinson ( Telefe)
Telenueve Central (El Nueve)
