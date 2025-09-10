miércoles 10 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de septiembre de 2025 - 10:37
Televisión.

Cuándo son los Martin Fierro 2025 y quiénes son los nominados

La Aptra hizo pública la relación completa de candidatos y categorías que participarán en la entrega de premios prevista para el 28 de septiembre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Martín Fierro a la TV 2025: quiénes son los nominados.

Martín Fierro a la TV 2025: quiénes son los nominados.

La Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de Argentina (Aptra) dio a conocer la lista completa de los aspirantes a los Premios Martín Fierro 2025 en la categoría de Televisión abierta. En un programa especial de Cortá por Lozano, Vero Lozano junto a Luis Ventura, presidente de la organización, presentaron a todos los candidatos que competirán.

Lee además
“Especialistas” de Canal 4 de Jujuy nominado a los Premios Martín Fierro Federal
Entre los mejores.

"Especialistas" de Canal 4 representará a Jujuy esta noche en los Martín Fierro Federal
Plim Plim, con producción de Mariano Pitarch, ganó el Martín Fierro de Teatro
Espectáculo.

Plim Plim ganó el Martín Fierro y aumentaron funciones en Jujuy: entradas, lugar, día y horario

La entrega se transmitirá por Telefe el lunes 29 de septiembre, bajo la conducción de Santiago del Moro.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro 2025

martin fierro.jpg

REALITY

Cantando 2024 (América TV)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Expedición Robinson (Telefe)

Martín Fierro.

JURADOS

Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América TV)

El Gran Premio de la Cocina -eltrece

INTERÉS GENERAL

La noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (el nueve)

Susana Giménez (Telefe)

NOTICIERO NOCTURNO

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

Almorzando con Juana.

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Carolina Amoroso (Telenoche - eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América )

Romina Manguel (Opinión Pública - El nueve)

Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias - Telefe)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Rodolfo Barili (Telefe Noticias)

Nelson Castro (Telenoche - eltrece)

Claudio Rígoli (Telenueve Central - El Nueve)

Darío Barassi en Ahora Caigo.

MAGAZINE

DDM (América TV)

Mañanísima (eltrece)

Cortá por Lozano (Telefe)

A la Barbarossa (Telefe)

BIG SHOW

Bake Off famosos (Telefe)

La noche perfecta (eltrece)

Noche al Dente (América)

El encargado con Guillermo Francella.

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

Juana Viale (Almozando con Juana -eltrece)

Wanda Nara (Bake Off Famosos- Telefe)

Verónica Lozano (Cortá por Lozano - Telefe)

Susana Giménez (Susana Giménez -Telefe)

Mariana Fabbiani (DDM – América)

Pamela David (Desayuno Americano – América)

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

Darío Barassi (Ahora caigo - eltrece)

Iván de Pineda (Escape Perfecto – Iván de Viaje - Telefe)

Santiago del Moro (Gran Hermano - Telefe)

Guido Kaczka (Los 8 Escalones - eltrece)

Natalia Oreiro y Gustavo Bassani en Iosi, el espía arrepentido.

PANELISTA

Diego García Sáez (Todas las Tardes – El Nueve)

David Kablin (Todas las Tardes – El Nueve)

Luis Bremer (A la Tarde - América)

Pía Shaw (A la Barbarossa - Telefe)

ENTRETENIMIENTO / JUEGOS

Ahora Caigo (eltrece)

Escape Perfecto (Telefe)

Los 8 Escalones (eltrece)

Los 8 Escalones.

CRONISTA / MOVILERO

Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía noticias - eltrece)

Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa - Telefe)

Oliver Quiroz (A la tarde – América)

Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente - Telefe)

HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

Bendita (El Nueve)

Pares de Comedia (Net)

Pasó en América (América)

ACTOR PROTAGONISTA EN FICCIÓN

Guillermo Francella (El Encargado - eltrece)

Gabriel Goity (El Encargado - eltrece)

Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa - eltrece)

Bendita TV.

ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN

Isabel Macedo (Margarita – telefe)

Natalia Oreiro (Santa Evita y Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)

PERIODÍSTICO

A la tarde (América)

GPS (América)

Lam (América)

DEPORTIVO

Carburando (eltrece)

Conmebol libertadores (Telefe)

Copa América (Telefe)

Juegos olímpicos parís 2024 (La TV pública)

LAM.

NOTICIERO DIURNO

Arriba argentinos (eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (El Nueve)

MUSICAL

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta 9 (el nueve)

CULTURAL / EDUCATIVO

Argentina de película (América) -

Proyecto tierras (Telefe) -

Tecno tendencias (América)

La peña de Morfi.

GASTRONOMÍA

Ariel en su salsa (Telefe)

Comer para creer (América)

Qué mañana! (El Nueve)

VIAJES / TURISMO

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (eltrece)

Tenés que ir (El Nueve)

PROGRAMA DE SERVICIOS

ADN buena salud (La TV Pública)

BA emergencias (El Nueve)

Intelexis Mujer (net)

Ariel Rodríguez Palacios.

BRANDED CONTENT

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

ACTOR DE REPARTO

Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Rafael Ferro (Margarita – Telefe)

ACTRIZ DE REPARTO

Julia Calvo (Margarita – Telefe)

Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece)

Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece)

Verónica Llinás.

REVELACIÓN

Lola Abraldes (Margarita – Telefe)

Mora Bianchi (Margarita – Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe)

LABOR HUMORÍSTICA

MARCOS “BICHO” GÓMEZ (Zona mixta mañana – La TV Pública)

Peto Menahem (La noche perfecta – eltrece)

Nazareno Mottola (La Peña de Morfi Y Susana Giménez – Telefe)

AUTOR/GUIONISTA

Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita – Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece)

Losi, el espía arrepentido.

DIRECTOR

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

DIRECTOR DE NO FICCIÓN

Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024 – América)

Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)

Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe)

Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)

AVISO PUBLICITARIO

Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América

Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

PRODUCCIÓN INTEGRAL

Bake Off Famosos (Telefe)

Survivor, Expedición Robinson ( Telefe)

Telenueve Central (El Nueve)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Especialistas" de Canal 4 representará a Jujuy esta noche en los Martín Fierro Federal

Plim Plim ganó el Martín Fierro y aumentaron funciones en Jujuy: entradas, lugar, día y horario

Qué pasó entre Tamara Pettinato y Cristina Pérez en los Martín Fierro de Radio

Úrsula Corberó confirmó su embarazo con el Chino Darín y revolucionó las redes

Zaira Nara se refirió al supuesto encuentro en un baño con Vico D'Alessandro

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Nico Voutrinas, Luz Tito, Tato Algorta y Martina Pereyra en Canal 4 de Jujuy. video
¡Imperdible!

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán
Trágico.

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Camiones varados en Jama.
Frontera.

Hay más de 150 camiones y autos varados por el cierre del Paso de Jama

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel