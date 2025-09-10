Cuándo son los Martin Fierro 2025 y quiénes son los nominados

Martín Fierro a la TV 2025: quiénes son los nominados.

La Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de Argentina (Aptra) dio a conocer la lista completa de los aspirantes a los Premios Martín Fierro 2025 en la categoría de Televisión abierta. En un programa especial de Cortá por Lozano, Vero Lozano junto a Luis Ventura, presidente de la organización, presentaron a todos los candidatos que competirán.

La entrega se transmitirá por Telefe el lunes 29 de septiembre, bajo la conducción de Santiago del Moro.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro 2025 martin fierro.jpg REALITY

Cantando 2024 (América TV)

Gran Hermano 2024 (Telefe) Expedición Robinson (Telefe) Martín Fierro. JURADOS Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe) Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América TV) El Gran Premio de la Cocina -eltrece INTERÉS GENERAL La noche de Mirtha (eltrece) Nara que ver (el nueve) Susana Giménez (Telefe) NOTICIERO NOCTURNO América Noticias (América) Telefe Noticias (Telefe) Telenoche (eltrece) Almorzando con Juana. LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA Carolina Amoroso (Telenoche - eltrece) Soledad Larghi (América Noticias – América ) Romina Manguel (Opinión Pública - El nueve) Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias - Telefe) LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA Rodolfo Barili (Telefe Noticias) Nelson Castro (Telenoche - eltrece) Claudio Rígoli (Telenueve Central - El Nueve) Darío Barassi en Ahora Caigo. MAGAZINE DDM (América TV) Mañanísima (eltrece) Cortá por Lozano (Telefe) A la Barbarossa (Telefe) BIG SHOW Bake Off famosos (Telefe) La noche perfecta (eltrece) Noche al Dente (América) El encargado con Guillermo Francella. LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA Juana Viale (Almozando con Juana -eltrece) Wanda Nara (Bake Off Famosos- Telefe) Verónica Lozano (Cortá por Lozano - Telefe) Susana Giménez (Susana Giménez -Telefe) Mariana Fabbiani (DDM – América) Pamela David (Desayuno Americano – América) LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA Darío Barassi (Ahora caigo - eltrece) Iván de Pineda (Escape Perfecto – Iván de Viaje - Telefe) Santiago del Moro (Gran Hermano - Telefe) Guido Kaczka (Los 8 Escalones - eltrece) Natalia Oreiro y Gustavo Bassani en Iosi, el espía arrepentido. PANELISTA Diego García Sáez (Todas las Tardes – El Nueve) David Kablin (Todas las Tardes – El Nueve) Luis Bremer (A la Tarde - América) Pía Shaw (A la Barbarossa - Telefe) ENTRETENIMIENTO / JUEGOS Ahora Caigo (eltrece) Escape Perfecto (Telefe) Los 8 Escalones (eltrece) Los 8 Escalones. CRONISTA / MOVILERO Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía noticias - eltrece) Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa - Telefe) Oliver Quiroz (A la tarde – América) Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente - Telefe) HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD Bendita (El Nueve) Pares de Comedia (Net) Pasó en América (América) ACTOR PROTAGONISTA EN FICCIÓN Guillermo Francella (El Encargado - eltrece) Gabriel Goity (El Encargado - eltrece) Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa - eltrece) Bendita TV. ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN Isabel Macedo (Margarita – telefe) Natalia Oreiro (Santa Evita y Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece) Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece) PERIODÍSTICO A la tarde (América) GPS (América) Lam (América) DEPORTIVO Carburando (eltrece) Conmebol libertadores (Telefe) Copa América (Telefe) Juegos olímpicos parís 2024 (La TV pública) LAM. NOTICIERO DIURNO Arriba argentinos (eltrece) El noticiero de la gente (Telefe) Telenueve al mediodía (El Nueve) MUSICAL La Peña de Morfi (Telefe) Pasión de Sábado (América) Planeta 9 (el nueve) CULTURAL / EDUCATIVO Argentina de película (América) - Proyecto tierras (Telefe) - Tecno tendencias (América) La peña de Morfi. GASTRONOMÍA Ariel en su salsa (Telefe) Comer para creer (América) Qué mañana! (El Nueve) VIAJES / TURISMO Iván de viaje (Telefe) Resto del mundo (eltrece) Tenés que ir (El Nueve) PROGRAMA DE SERVICIOS ADN buena salud (La TV Pública) BA emergencias (El Nueve) Intelexis Mujer (net) Ariel Rodríguez Palacios. BRANDED CONTENT El gran bartender (Telefe) Historias de estación (Telefe) Que nadie se quede afuera (Telefe) ACTOR DE REPARTO Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – eltrece) Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – eltrece) Rafael Ferro (Margarita – Telefe) ACTRIZ DE REPARTO Julia Calvo (Margarita – Telefe) Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece) Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece) Verónica Llinás. REVELACIÓN Lola Abraldes (Margarita – Telefe) Mora Bianchi (Margarita – Telefe Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe) LABOR HUMORÍSTICA MARCOS “BICHO” GÓMEZ (Zona mixta mañana – La TV Pública) Peto Menahem (La noche perfecta – eltrece) Nazareno Mottola (La Peña de Morfi Y Susana Giménez – Telefe) AUTOR/GUIONISTA Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – eltrece) Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita – Telefe) Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece) Losi, el espía arrepentido. DIRECTOR Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe) Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – eltrece) Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece) DIRECTOR DE NO FICCIÓN Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024 – América) Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe) Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe) Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe) AVISO PUBLICITARIO Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla PRODUCCIÓN INTEGRAL Bake Off Famosos (Telefe) Survivor, Expedición Robinson ( Telefe) Telenueve Central (El Nueve)

