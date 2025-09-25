Triple crimen de Florencio Varela: primeros datos de la autopsia

Morena Verri , Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron sometidas a brutales torturas antes de ser ejecutadas en el marco de una represalia atribuida a un grupo de narcotraficantes . La motivación, según trascendió, habría sido la presunta apropiación de un cargamento de cocaína por parte de una de ellas. Ahora , informaron los primeros datos de la autopsia.

De acuerdo con la información oficial , Lara , de apenas 15 años , sufrió la mutilación de los cinco dedos de su mano izquierda y la amputación de una oreja, para luego ser degollada . Fue sobre ella donde los homicidas descargaron la violencia más extrema .

En el caso de Brenda , la hicieron padecer puntazos en el cuello como método de tormento, además de propinarle golpes en el rostro. Finalmente, la mataron con un impacto tan violento que le generó un aplastamiento completo del rostro . Tras quitarle la vida, abrieron su cavidad abdominal .

En el caso de Morena, al igual que ocurrió con Lara y Brenda, fue víctima de una feroz paliza en el rostro antes de que le fracturaran el cuello para poner fin a su vida.

La hipótesis de que el crimen múltiple obedeció a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico salió a la luz gracias a la declaración de una de las dos mujeres apresadas por el triple femicidio. Cuando agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza irrumpieron en un albergue transitorio de Florencio Varela, la detenida reconoció ante ellos que las tres chicas habían sido asesinadas dentro de su vivienda, ubicada en las calles Jachal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone de ese partido bonaerense.

Las autoridades no dieron con el paradero del líder de la banda acusada de perpetrar los crímenes.

Aunque admitió haber intervenido en los hechos, señaló como responsables directos de la matanza a un narcotraficante peruano y a los miembros de su organización.

Si bien se trató de declaraciones que la acusada realizó en el momento de su detención y que aún no quedaron incorporadas formalmente al expediente judicial, los investigadores interpretaron esas manifestaciones como un elemento que reforzaría la teoría de que el triple crimen estuvo motivado por una represalia vinculada al narcotráfico.

Tras analizar las marcas de lividez en los cuerpos, la presencia de insectos cadavéricos y los registros de temperatura, los especialistas en medicina legal determinaron que las muertes se habrían producido entre 90 y 96 horas previas al hallazgo.

En consecuencia, la hipótesis sitúa el asesinato de Brenda, Lara y Morena en la madrugada del 20 de septiembre, aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, es decir, entre seis y diez horas después de la última vez que fueron vistas con vida en la rotonda de La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza.

La causa

Por el momento, las autoridades mantienen bajo arresto a cuatro personas vinculadas al caso. La línea de investigación más fuerte sostiene que el crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas ejecutado por una organización dedicada al narcotráfico, encabezada por un ciudadano peruano que aún permanece fugitivo.

Entre los primeros indicios que guiaron la pesquisa aparecieron una camioneta con la matrícula alterada y los registros del teléfono celular de una de las víctimas. Esas evidencias marcaron el inicio del rastreo de Morena Verri, Brenda del Castillo (20) y Lara (15), a quienes se las vio por última vez el viernes anterior, cerca de las 21.30, al subir al vehículo en cuestión en una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada.

En las últimas horas, agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, perteneciente a la Policía bonaerense, capturaron a varios implicados en Florencio Varela, en las inmediaciones de la antena donde se había registrado la señal del celular de una de las tres chicas desaparecidas.

Los primeros detalles de la autopsia a las víctimas del triple crimen de Florencio Varela.

De acuerdo con voceros policiales, dos de los presuntos involucrados fueron arrestados el martes por la noche en la intersección de las calles Chañar y Jachal, en la misma localidad. Este miércoles, el grupo de investigadores bajo la conducción del fiscal Gastón Duplaá deberá establecer si los detenidos estuvieron dentro de la camioneta blanca en la que subieron Morena, Lara y Brenda, y procederá a interrogarlos en relación con su desaparición.

Los individuos fueron capturados en el área donde, el viernes anterior a las 23.14, se registró la última actividad del teléfono de Lara. De acuerdo con el reporte emitido por la compañía de telecomunicaciones, el aparato quedó conectado a una antena ubicada en Malta al 400, dentro del barrio Santa Rosa, en Florencio Varela.

A partir de la información obtenida por la localización del móvil y ante la sospecha de que las tres chicas hubieran permanecido en ese sector, los efectivos de la Policía bonaerense se dirigieron al lugar y lograron arrestar a dos presuntos implicados.

El recorrido de la camioneta quemada

En relación al trayecto del vehículo, los pesquisas lograron obtener una captura digital de la Chevrolet Tracker blanca en la que subieron las tres chicas.

Gracias a esa fotografía, pudieron establecer la matrícula y, el martes por la tarde, incautaron un rodado con esa identificación. Sin embargo, luego comprobaron que no se trataba del mismo automóvil en el que habían viajado las jóvenes.

Esto reveló que la camioneta utilizada por el hombre que presuntamente las citó en la estación de servicio llevaba una patente falsificada, clonada de otro coche.

Las cámaras que revelaron el último viaje de Morena, Brenda y Lara.

El seguimiento del trayecto se interrumpió en la intersección de Crovara y General Paz, donde se perdió el rastro de la camioneta. La última vez que se las vio fue a través de una cámara de seguridad instalada en Crovara y El Tiburón, registro que coincide con la versión de un testigo que aseguró haber presenciado el momento en que las tres subían al vehículo blanco.