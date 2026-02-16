Gimnasia de Jujuy debuta en la Primera Nacional ante Midland

Gimnasia de Jujuy recibe a Ferrocarril Midland (Foto: Gimnasia y Esgrima de Jujuy)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy pone en marcha su participación en la Primera Nacional con un partido en condición de local. Este lunes 16 de febrero, desde las 17:00, enfrenta a Ferrocarril Midland en el Estadio 23 de Agosto , por la primera fecha del campeonato.

El estreno en casa llega tras la victoria obtenida en Salta por la Copa Argentina , resultado que incrementó la expectativa entre los hinchas de cara al comienzo del torneo de ascenso.

El plantel, conducido por Hernán Pellerano , busca iniciar la competencia con un resultado positivo frente a su público, en una temporada que vuelve a tener como meta principal el ascenso.

Dónde y cómo comprar las entradas

Las entradas digitales se encuentran disponibles a través de la plataforma Enigma Tickets. Esta modalidad permite adquirir el ticket de manera anticipada.

La venta presencial se realizará el mismo lunes desde las 15:00 en las boleterías del Estadio 23 de Agosto. Los valores ya se encuentran cargados en el sistema de ventas.

Para ingresar al estadio resulta obligatorio presentar el ticket, ya sea en formato físico o digital.

Precios oficiales por sector

En el sector Plateas, los valores son: Mayores 50.000 pesos, Jubilados 40.000 pesos y Menores 25.000 pesos. En la Preferencial, los precios se fijaron en 40.000 pesos para Mayores, 30.000 pesos para Jubilados y 25.000 pesos para Menores.

Las tribunas Populares Norte y Sur tienen un costo de 35.000 pesos para Mayores. Jubilados y Menores abonan 25.000 pesos en esos sectores.