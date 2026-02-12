jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 14:27
Fútbol.

Árbitro confirmado para el debut de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

Gimnasia de Jujuy jugará la Fecha 1 de la Primera Nacional ante Club Atlético Ferrocarril Midland. AFA confirmó la terna arbitral.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
arbitros estadio 23 de agosto
Gimnasia de Jujuy vs Midland: horario y terna arbitral

Gimnasia de Jujuy recibirá este lunes a Club Atlético Ferrocarril Midland por la Fecha 1 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el Estadio 23 de Agosto desde las 17 horas y marcará el debut oficial del Lobo en la temporada 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral para este compromiso. El encargado de dirigir será Yamil Possi, mientras que Ramón Ortíz y Mariano Ascensi actuarán como asistentes 1 y 2, respectivamente. En tanto, Darío Sandoval cumplirá funciones como cuarto árbitro.

gimnasia de jujuy (8).jpg
Estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy

Estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy

El último partido de Yamil Possi dirigiendo a Gimnasia de Jujuy

El antecedente más reciente entre Gimnasia de Jujuy y el árbitro Yamil Possi se registró en septiembre de 2025, cuando el juez impartió justicia en el duelo frente a Nueva Chicago. En aquel encuentro, el Lobo cayó 1-0 tras un gol agónico de Leonel Ortíz en tiempo de descuento.

image

Cómo sigue el fixture para Gimnasia de Jujuy

Tras el debut ante Midland, el equipo dirigido por Hernán Pellerano afrontará su primer compromiso como visitante. Por la Fecha 2, Gimnasia se medirá con Chacarita Juniors, ahora conducido por Matías Módolo, ex entrenador del conjunto jujeño. En principio, el encuentro está programado para el domingo 22 de febrero a las 17 horas.

Una semana después, el domingo 1 de marzo, el Lobo volverá a presentarse ante su gente: recibirá a Quilmes en el Estadio 23 de Agosto, también desde las 17 horas, dando continuidad a las primeras jornadas de la temporada.

gimnasia de jujuy

El fixture completo de Gimnasia de Jujuy en la Zona B

En la segunda parte, la condición de local y visitante se invertirá:

  • Fecha 1: Midland (L).
  • Fecha 2: Chacarita (V).
  • Fecha 3: Quilmes (L).
  • Fecha 4: Güemes S.E. (V).
  • Fecha 5: Colegiales (L).
  • Fecha 6: Tristán Suárez (V).
  • Fecha 7: Chaco F.E. (V).
  • Fecha 8: Patronato (L).
  • Fecha 9: Agropecuario (V).
  • Fecha 10: Almagro (L).
  • Fecha 11: Rafaela (V).
  • Fecha 12: Maipú (L).
  • Fecha 13: San Martín T. (V).
  • Fecha 14: Temperley (L).
  • Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
  • Fecha 16: Nueva Chicago (L).
  • Fecha 17: Atlanta (V).
  • Fecha 18: San Martín S.J. (L).

