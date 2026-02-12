Árbitro confirmado para el debut de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

Gimnasia de Jujuy vs Midland: horario y terna arbitral
Gimnasia de Jujuy recibirá este lunes a Club Atlético Ferrocarril Midland por la Fecha 1 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el Estadio 23 de Agosto desde las 17 horas y marcará el debut oficial del Lobo en la temporada 2026.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral para este compromiso. El encargado de dirigir será Yamil Possi, mientras que Ramón Ortíz y Mariano Ascensi actuarán como asistentes 1 y 2, respectivamente. En tanto, Darío Sandoval cumplirá funciones como cuarto árbitro.
El último partido de Yamil Possi dirigiendo a Gimnasia de Jujuy
Tras el debut ante Midland, el equipo dirigido por Hernán Pellerano afrontará su primer compromiso como visitante. Por la Fecha 2, Gimnasia se medirá con Chacarita Juniors, ahora conducido por Matías Módolo, ex entrenador del conjunto jujeño. En principio, el encuentro está programado para el domingo 22 de febrero a las 17 horas.
Una semana después, el domingo 1 de marzo, el Lobo volverá a presentarse ante su gente: recibirá a Quilmes en el Estadio 23 de Agosto, también desde las 17 horas, dando continuidad a las primeras jornadas de la temporada.
El fixture completo de Gimnasia de Jujuy en la Zona B
En la segunda parte, la condición de local y visitante se invertirá: