Gimnasia de Jujuy debuta de local este lunes 16 de febrero ante Midland

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para su regreso al Estadio 23 de Agosto este lunes 16 de febrero.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy ya enfoca toda su energía en el debut de local por la Primera Nacional. El equipo juega este lunes 16 de febrero en el 23 de Agosto frente a Ferrocarril Midland , con la expectativa alta después del triunfo en Salta por Copa Argentina, que lo clasificó por penales tras el 2-2 en los 90 minutos.

Copa Argentina. Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Fútbol. Árbitro confirmado para el debut de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

Cristian Menéndez, jugador del Lobo contó que el plantel trabaja con la mira puesta en el rival y el partido del lunes: “ hoy hicimos más trabajo de campo, más pensando en el rival ”. Y explicó cómo se organizó la semana: “ los días anteriores fueron más de recuperación por el desgaste que se hizo el partido de Copa ”.

Sobre lo que puede cambiar respecto a lo visto en Salta, el delantero marcó que el desafío será distinto, pero la idea se mantiene: “ diferente va a ser el partido. nosotros tenemos que seguir ese camino, con la misma actitud, con la misma intensidad ”. También anticipó un encuentro más cerrado: “ vamos a tener que hacer mucho más desgaste para poder doblegar al rival y para encontrar los espacios ”.

“Vamos a tener que hacer mucho más desgaste para poder doblegar al rival y para encontrar los espacios” “Vamos a tener que hacer mucho más desgaste para poder doblegar al rival y para encontrar los espacios”

Cristian Menéndez – jugador de Gimnasia de Jujuy Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para su regreso al Estadio 23 de Agosto este lunes 16 de febrero.

En esa misma línea, destacó la adaptación al estilo del entrenador: “nos dejó lindas sensaciones, no solo por la intensidad y la dinámica”, y remarcó que el equipo logró ejecutar lo planificado: “el plan que teníamos para el partido se llevó a cabo muy bien”. Pensando en el estreno en casa, agregó: “sabemos que va a ser distinto, pero también ya nos están dando las armas para poder doblegar al rival y a esa defensa que es tan sólida”.

Para cerrar, Menéndez dejó un mensaje directo para los hinchas: “agradecerles porque la verdad que nos acompañó un montón en Salta… terminamos todos festejando juntos”. Y sumó una idea que repitió como clave para lo que viene:

“cuando estamos unidos, jugadores, cuerpo técnico, dirigente y sobre todo el hincha, siempre surgen cosas buenas”. “cuando estamos unidos, jugadores, cuerpo técnico, dirigente y sobre todo el hincha, siempre surgen cosas buenas”.

estadio 23 de agosto Gimnasia de Jujuy se preparar para comenzar la Primera Nacional en el 23 de agosto mañana lunes desde las 17hs.

Fecha y hora del partido entre Gimnasia de Jujuy y Ferrocarril Midland

El debut de local será este lunes 16 de febrero, a las 17:00, en el estadio 23 de Agosto, por la fecha 1 de la Primera Nacional 2026, ante Ferrocarril Midland.

Precio de las entradas y dónde comprarlas

Las entradas digitales ya se consiguen por Enigma Tickets.

La venta presencial se habilita el mismo lunes desde las 15:00 en las boleterías del estadio, según la información difundida para el partido.

Precios informados para el encuentro:

plateas: mayor $50.000, jubilados $40.000, menores $25.000

preferencial: mayor $40.000, jubilados $30.000, menores $25.000

populares (norte o sur): mayor $35.000, jubilados $25.000, menores $25.000

En la previa, el club recomienda asistir con antelación y llevar el ticket en formato físico o digital para agilizar los controles de ingreso.