viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 17:34
Habrá más subsidios eléctricos para el NOA: cómo serán en cada zona

La Secretaría de Energía elevó los topes de consumo con subsidio para los meses de mayor calor en el norte argentino.

Federico Franco
Federico Franco
La medida se apoya en la clasificación climática IRAM 11603, que identifica zonas “muy cálidas” y “cálidas” en gran parte del norte del país. A partir de ese criterio, se modifican los topes de consumo con subsidio en los meses de mayor demanda eléctrica, especialmente por el uso de ventiladores y aires acondicionados.

Nuevos topes de consumo subsidiado en verano

Durante diciembre, enero y febrero, los bloques quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Zonas muy cálidas del NOA y NEA: el consumo subsidiado se eleva de 300 a 550 kWh mensuales.

  • Zonas cálidas: el bloque subsidiado se fija en 370 kWh mensuales.

  • Resto del país: se mantiene el tope de 300 kWh mensuales.

De esta manera, el norte argentino contará con un margen mayor de consumo protegido frente a las facturas más elevadas que suelen registrarse en los meses de verano.

Cómo funcionan los bloques el resto del año

El esquema del SEF mantiene además una diferenciación estacional a lo largo del año. Según lo informado oficialmente:

  • Mayo, junio, julio y agosto: el bloque subsidiado es de 300 kWh mensuales en todas las zonas.

  • Marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre: el tope se reduce a 150 kWh mensuales, independientemente de la región.

Esto implica que el mayor beneficio se concentra en el verano, cuando el consumo eléctrico aumenta de manera significativa en el NOA y el NEA.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de luz y gas, con un registro unificado que define quién mantiene la ayuda estatal y quién pasará a pagar tarifa plena. Desde enero de 2026, el acceso queda atado a requisitos de ingresos y a una inscripción online que, en algunos casos, debe renovarse.

El sistema se denomina Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y se gestiona a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al RASE. A diferencia del esquema anterior, se deja atrás la segmentación por niveles y se pasa a un criterio simple: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

Para calificar, el requisito central es que los ingresos netos del hogar sean menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “hogar tipo 2”. Tomando como referencia la CBT de noviembre de 2025 para ese hogar ($1.257.329), el umbral equivale a $3.771.987 mensuales (tres CBT).

Subsidios: quiénes deben reinscribirse en el ReSEF

Según la información oficial, deberán completar el nuevo formulario quienes venían recibiendo asistencia por vías específicas: beneficiarios del ex Programa Hogar, usuarios alcanzados por la Tarifa Social de Gas en determinadas localidades, y quienes utilizan garrafas de GLP para acceder al beneficio.

En cambio, quienes ya estaban anotados en el esquema previo (RASE) no tienen que reinscribirse, porque los datos se migran de forma automática al ReSEF. De todos modos, se puede actualizar información mediante una declaración jurada, especialmente si hubo cambios de ingresos o composición del grupo familiar.

