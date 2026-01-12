lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 11:19
Educación.

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

La ANSES difundió el calendario de acreditaciones para enero y detalló los montos que percibirán los beneficiarios, según el nivel y la regularidad académica de cada alumno.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero 2026 y los montos que se pagan.

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero 2026 y los montos que se pagan.

 

La ANSES dio a conocer el esquema de cobros de las Becas Progresar para enero de 2026, con días de pago establecidos de acuerdo al último número del DNI y valores renovados para cada tramo educativo. El anuncio resulta fundamental para una gran cantidad de alumnos que utilizan este apoyo económico para continuar su formación.

Junto con el detalle de las fechas, el arranque del año también incluye novedades relevantes sobre el incentivo mensual, los importes que estaban retenidos y los montos adeudados a beneficiarios que se anotaron a lo largo de 2025.

Becas Progresar
Becas Progresar.

Becas Progresar.

¿Cuáles son las fechas de cobro de Becas Progresar en enero 2026 según ANSES?

La ANSES comunicó que durante enero el cobro de las Becas Progresar se organizará según el último número del DNI de cada beneficiario. El calendario oficial quedó establecido de la siguiente manera:

  • Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9
Becas Progresar - ANSES
Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran esta semana

Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran esta semana

Aunque estos días aún no aparecen cargados en Mi ANSES, los titulares de las Becas Progresar tienen la posibilidad de confirmar si recibirán el pago en enero revisando la certificación negativa en el sitio oficial del organismo, que ya muestra la fecha estimada de acreditación.

¿Cuánto se paga por Becas Progresar en enero de 2026?

Durante el mes de enero, los estudiantes beneficiarios activos de Becas Progresar recibirán un pago mensual de $35.000. Este valor representa la cuota habitual del programa y se transfiere de manera automática a la cuenta bancaria o billetera digital del alumno.

Para aquellos que cursan el primer año de carreras universitarias o terciarias, se mantiene la retención del 20% del monto mensual. Este porcentaje se abona posteriormente, cuando el estudiante demuestra su regularidad académica según lo establecido por el programa.

El objetivo de las Becas Progresar es acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria.

¿Quiénes cobran cuotas estímulo y pagos retenidos en enero?

La ANSES inició en enero el desembolso de la retención acumulada durante 2025 para determinados beneficiarios, principalmente aquellos que reciben la beca mediante billeteras virtuales. Este abono se refiere al 20% que había sido retenido a lo largo del año anterior.

Por otro lado, también se realiza la acreditación de la segunda cuota de estímulo destinada a los alumnos de nivel obligatorio que completaron las actividades de extensión formativa señaladas en la Resolución 388/2025. Estas cuotas no están sujetas a retenciones, aunque su entrega depende del cumplimiento de los requisitos académicos establecidos.

Becas Progresar.
Becas Progresar.

Becas Progresar.

¿Cuántas cuotas de Becas Progresar quedan por cobrar en 2026?

El número de cuotas restantes varía según el mes en que el alumno se registró durante 2025. Por ejemplo, quienes realizaron su inscripción en marzo recibirán en enero la décima cuota, teniendo todavía pendientes los pagos correspondientes a febrero y marzo.

Por su parte, los estudiantes que se anotaron en agosto percibirán en enero la quinta cuota, quedando únicamente una más pendiente para febrero. En todos los casos, la entrega de las cuotas de estímulo está supeditada a que el estudiante no tenga materias pendientes y cumpla con la regularidad académica exigida por el programa.

anses-becas-progresar1jpg.jpg

¿Qué se sabe sobre la inscripción a Becas Progresar 2026?

El Ministerio de Capital Humano comunicó que, por ahora, la inscripción a las Becas Progresar 2026 no se encuentra disponible. No obstante, se prevé que la apertura de la convocatoria coincida con el comienzo del próximo ciclo escolar.

Mientras tanto, los estudiantes que ya son beneficiarios siguen recibiendo los pagos asociados a su inscripción de 2025, siempre y cuando cumplan con los requisitos académicos establecidos por el programa.

