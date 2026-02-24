Por qué no cobré el Progresar en Febrero 2026.

En los últimos días, los beneficiarios del programa Progresar de Administración Nacional de la Seguridad Social señalaron que no percibieron el monto correspondiente a febrero. A través de sus canales oficiales, el organismo explicó cuáles podrían ser las razones detrás de esta situación. Los detalles, en la nota.

image Por qué no cobré el Progresar en Febrero 2026 Por distintos medios de contacto, un gran número de beneficiarios manifestó su inquietud y descontento por no haber recibido todavía el importe correspondiente a sus haberes del mes de febrero.

image Según informó la Anses, esta situación se puede deber a estos motivos:

Información desactualizada : No mantener al día la información personal registrada en la ANSES o en el sistema podría causar problemas.

: No mantener al día la información personal registrada en la ANSES o en el sistema podría causar problemas. Retrasos administrativos : En algunos casos, los procesos de liquidación del beneficio pueden sufrir demoras.

: En algunos casos, los procesos de liquidación del beneficio pueden sufrir demoras. Suspensión temporal del beneficio : El no cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa puede dar lugar a la suspensión del cobro.

: El no cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa puede dar lugar a la suspensión del cobro. Falta de validación educativa: Es necesario que la institución educativa confirme la regularidad académica del estudiante para que el beneficio continúe vigente. Además, la ANSES explicó los requisitos adicionales que se deben cumplir si o si para continuar cobrando:

Ser argentino nativo o naturalizado , o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI. Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine. Cómo inscribirse al programa Progresar El programa busca acompañar a los jóvenes en su formación académica y laboral, promoviendo la permanencia y finalización de estudios en todo el país. Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o descargar la app Progresar+ (Android).

Iniciar sesión con usuario y contraseña o registrarse por primera vez.

Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos.

Seleccionar la línea de beca (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).

Revisar la información y enviar la solicitud.

Consultar el estado del trámite desde la web o la aplicación oficial.

