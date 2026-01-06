Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Durante la mañana de este martes 6 de enero, trabajadores de Recursos Hídricos que realizaban tareas de mantenimiento en el canal derivador de riego N° 8 del barrio Los Diamantes de la ciudad de Perico, dieron aviso a las autoridades tras observar un cuerpo atrapado en la zona. El hallazgo se produjo en medio de un importante caudal de agua, lo que dificultó las tareas iniciales de intervención.
Horas más tarde, y luego de un operativo que demandó un trabajo intenso para retirar el cuerpo del lugar, la familia confirmó aTodoJujuy.com la identidad de la persona fallecida. Se trata de Reinaldo Choque Torrez, de 27 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 1 de enero.
Qué se sabe del cuerpo hallado en Perico
En el transcurso de la mañana de este 6 de enero, mientras trabajadores de Recursos Hídricos realizaban tareas en la zona, detectaron un cuerpo flotando en el canal derivador de riego N° 8, ubicado en el barrio Los Diamantes y conocido popularmente en Perico como “el canal de la muerte”.
Tras varias horas de trabajo, los equipos lograron retirar el cuerpo del agua. Minutos después, familiares que se acercaron al lugar confirmaron la identidad del fallecido. Según relataron a nuestro medio, se trataba de Reinaldo Choque Torrez, quien había desaparecido el jueves 1 de enero, momento en que sus allegados realizaron la denuncia correspondiente.
Embed - HALLARON UN CUERPO EN UN CANAL DE PERICO: CONFIRMARON LA IDENTIDAD DEL MUERTO