Cómo será el nuevo IPC: el Indec actualiza la forma de medir la inflación y suma más servicios

A partir de este mes , el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) implementó un nuevo sistema para el relevamiento de la inflación , actualizando el método de cálculo con una canasta de bienes y servicios que refleja con mayor precisión los hábitos de consumo actuales .

El cambio se produce en un escenario marcado por el creciente contraste entre los índices oficiales difundidos periódicamente y la percepción cotidiana del aumento de precios que experimentan los consumidores en su economía diaria .

Hasta fines de 2025 , tanto el esquema basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005 como el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) se elaboraron utilizando una misma base muestral correspondiente al período 2017/2018 . Aunque persiste un desfase temporal de siete años , los especialistas destacan que se registraron mejoras sustanciales en la capacidad de la muestra para reflejar la realidad del consumo .

El nuevo sistema de medición ya había sido evaluado y validado internamente en el Indec desde hace varios meses , y también fue puesto a consideración del presidente Javier Milei y del ministro de Economía , Luis Caputo . Sin embargo, ambos funcionarios optaron por demorar su puesta en marcha y definir su aplicación recién a partir de comienzos de 2026 .

Esta modificación se da en un contexto en el que recrudecieron las diferencias entre los resultados que mes a mes informa el organismo y el real impacto que siente la sociedad en sus bolsillos.

Qué servicios y cambios incluirá la nueva metodología

El nuevo esquema incluirá el rubro de servicios de comunicación, contemplando el gasto en telefonía e internet, que hace dos décadas no ocupaban un lugar relevante en la economía doméstica y hoy tienen una incidencia mucho mayor en los hogares.

También pasarán a formar parte del relevamiento las suscripciones a plataformas digitales de contenidos audiovisuales y musicales, reflejando cambios en los hábitos de consumo.

En cuanto al relevamiento de valores, la actualización ampliará de manera significativa la base de datos: se medirán alrededor de 500.000 precios distintos, lo que implica un incremento del 56% respecto del universo de precios que se utilizaba anteriormente.

Este indicador es clave para la economía argentina, dado que por esa vía se indexan jubilaciones, beneficios sociales, deuda pública, y ahora también el techo y el piso de la banda cambiaria.

El universo de comercios y fuentes consultadas crecerá hasta alcanzar los 24.000 informantes, ampliando de manera considerable la cobertura del relevamiento.

Al mismo tiempo, la captación de la información se realizará de forma íntegramente digital, dejando atrás los registros en papel, lo que agiliza el tratamiento de los datos y mejora sustancialmente los controles y el seguimiento de cada registro.

Cuándo se conocerá el dato de IPC con la nueva metodología

De acuerdo con el calendario difundido por el ente estadístico encabezado por Marco Lavagna, el próximo martes 13 de enero se dará a conocer el índice de inflación correspondiente a diciembre de 2025, junto con el balance anual. No obstante, es importante señalar que esos datos aún se elaborarán bajo el esquema metodológico anterior.

El foco de la revisión que harán los especialistas, sin dudas, estará en el impacto de las tarifas.

Por ese motivo, el debut del nuevo Índice de Precios al Consumidor recién se producirá el miércoles 11 de febrero, cuando se publiquen los números de enero. Desde el organismo adelantaron que ese día se realizará una conferencia de prensa en la que se explicarán en detalle los cambios introducidos y el funcionamiento del renovado sistema de medición.

Por qué es tan importante el IPC en la economía argentina

Este índice resulta central para el funcionamiento de la economía nacional, ya que se utiliza como parámetro para actualizar jubilaciones, prestaciones sociales, compromisos de deuda del Estado y, más recientemente, los límites superior e inferior del esquema cambiario.

Cambia la medición de la inflación.

También sirve como base para la modificación de valores especialmente sensibles al bolsillo, como los servicios públicos de energía y transporte, los combustibles, las cuotas de la medicina prepaga y los aranceles de la educación privada, entre otros rubros.

Por ese motivo, cobra especial relevancia que el Gobierno argentino explique con claridad y apertura el método con el que calcula la inflación. La atención de los analistas estará puesta, principalmente, en cómo inciden los aumentos tarifarios dentro del nuevo esquema.