lunes 12 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de enero de 2026 - 10:10
Economía.

Cómo será el nuevo IPC: el Indec actualiza la forma de medir la inflación y suma más servicios

La inflación de diciembre se publicará por última vez con el método actual y, desde enero, el índice sumará consumos como internet y plataformas de streaming.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cambia la medición de la inflación.

Cambia la medición de la inflación.

A partir de este mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) implementó un nuevo sistema para el relevamiento de la inflación, actualizando el método de cálculo con una canasta de bienes y servicios que refleja con mayor precisión los hábitos de consumo actuales.

Lee además
Luis Caputo descartó que el nuevo esquema cambiario acelere la inflación y anticipó cómo comprará reservas.  
Economía.

Luis Caputo afirmó que el nuevo esquema cambiario no acelera la inflación
Inflación, dólar, equilibrio fiscal y deuda: los puntos claves del Presupuesto 2026
Congreso.

Inflación, dólar, equilibrio fiscal y deuda: los puntos claves del Presupuesto 2026

El cambio se produce en un escenario marcado por el creciente contraste entre los índices oficiales difundidos periódicamente y la percepción cotidiana del aumento de precios que experimentan los consumidores en su economía diaria.

Cambia la medición de la inflación.

Hasta fines de 2025, tanto el esquema basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005 como el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) se elaboraron utilizando una misma base muestral correspondiente al período 2017/2018. Aunque persiste un desfase temporal de siete años, los especialistas destacan que se registraron mejoras sustanciales en la capacidad de la muestra para reflejar la realidad del consumo.

El nuevo sistema de medición ya había sido evaluado y validado internamente en el Indec desde hace varios meses, y también fue puesto a consideración del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, ambos funcionarios optaron por demorar su puesta en marcha y definir su aplicación recién a partir de comienzos de 2026.

Esta modificación se da en un contexto en el que recrudecieron las diferencias entre los resultados que mes a mes informa el organismo y el real impacto que siente la sociedad en sus bolsillos.

Qué servicios y cambios incluirá la nueva metodología

El nuevo esquema incluirá el rubro de servicios de comunicación, contemplando el gasto en telefonía e internet, que hace dos décadas no ocupaban un lugar relevante en la economía doméstica y hoy tienen una incidencia mucho mayor en los hogares.

También pasarán a formar parte del relevamiento las suscripciones a plataformas digitales de contenidos audiovisuales y musicales, reflejando cambios en los hábitos de consumo.

En cuanto al relevamiento de valores, la actualización ampliará de manera significativa la base de datos: se medirán alrededor de 500.000 precios distintos, lo que implica un incremento del 56% respecto del universo de precios que se utilizaba anteriormente.

Este indicador es clave para la economía argentina, dado que por esa vía se indexan jubilaciones, beneficios sociales, deuda pública, y ahora también el techo y el piso de la banda cambiaria.

El universo de comercios y fuentes consultadas crecerá hasta alcanzar los 24.000 informantes, ampliando de manera considerable la cobertura del relevamiento.

Al mismo tiempo, la captación de la información se realizará de forma íntegramente digital, dejando atrás los registros en papel, lo que agiliza el tratamiento de los datos y mejora sustancialmente los controles y el seguimiento de cada registro.

Cuándo se conocerá el dato de IPC con la nueva metodología

De acuerdo con el calendario difundido por el ente estadístico encabezado por Marco Lavagna, el próximo martes 13 de enero se dará a conocer el índice de inflación correspondiente a diciembre de 2025, junto con el balance anual. No obstante, es importante señalar que esos datos aún se elaborarán bajo el esquema metodológico anterior.

El foco de la revisión que harán los especialistas, sin dudas, estará en el impacto de las tarifas.

Por ese motivo, el debut del nuevo Índice de Precios al Consumidor recién se producirá el miércoles 11 de febrero, cuando se publiquen los números de enero. Desde el organismo adelantaron que ese día se realizará una conferencia de prensa en la que se explicarán en detalle los cambios introducidos y el funcionamiento del renovado sistema de medición.

Por qué es tan importante el IPC en la economía argentina

Este índice resulta central para el funcionamiento de la economía nacional, ya que se utiliza como parámetro para actualizar jubilaciones, prestaciones sociales, compromisos de deuda del Estado y, más recientemente, los límites superior e inferior del esquema cambiario.

Cambia la medición de la inflación.

También sirve como base para la modificación de valores especialmente sensibles al bolsillo, como los servicios públicos de energía y transporte, los combustibles, las cuotas de la medicina prepaga y los aranceles de la educación privada, entre otros rubros.

Por ese motivo, cobra especial relevancia que el Gobierno argentino explique con claridad y apertura el método con el que calcula la inflación. La atención de los analistas estará puesta, principalmente, en cómo inciden los aumentos tarifarios dentro del nuevo esquema.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luis Caputo afirmó que el nuevo esquema cambiario no acelera la inflación

Inflación, dólar, equilibrio fiscal y deuda: los puntos claves del Presupuesto 2026

Inflación: 2025 cerrará con el dato anual más bajo desde 2017

Una nena caminó más de 50 kilómetros sola por el monte y fue hallada con vida en Salta

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

Lo que se lee ahora
Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Al borde de la tragedia: prendieron bengalas dentro de un boliche en Monterrico
Pánico.

Al borde de la tragedia: prendieron bengalas dentro de un boliche en Monterrico

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días
Tiempo.

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero 2026 y los montos que se pagan.  
Educación.

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel