La inflación en Jujuy en noviembre fue de 2,8% y acumula 27,5% en 2025

Según el informe, las divisiones que más aumentaron en el mes fueron:
Esparcimiento: 4,0%
Alimentación y bebidas: 3,4%
Vivienda, combustible y electricidad: 3,4%
Otros gastos: 3,2%
La división Alimentación y bebidas, que representa el 50,32% del peso total del IPC, continúa siendo la que más incide en la variación general del índice. Solo esta categoría aportó 2,13 puntos porcentuales a la inflación mensual.
En comparación con otros niveles geográficos, Jujuy registró una inflación mensual más alta que el NOA (2,3%) y cercana al promedio nacional (2,5%).
Para tener referencia, la inflación en octubre fue de 2,3% y la interanual acumula el 31,3%. Asimismo, en el año acumulaba una variación de 24,8%. estos datos fueron difundidos por el organismo el miércoles 12 de noviembre y permiten ampliar el comparativo.
Vivienda y transporte, los rubros que más golpearon el bolsillo
De acuerdo al informe oficial, la división de mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 3,4%, seguida por Transporte, que aumentó 3%. En el otro extremo, las menores variaciones se dieron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%), lo que muestra que el freno no alcanza a los rubros más sensibles para el costo de vida cotidiano.
Detrás de esos movimientos aparece con fuerza el impacto de las decisiones oficiales sobre tarifas y servicios regulados. Los precios regulados aumentaron 2,9%, por encima del índice general. En noviembre, el Gobierno autorizó subas promedio de 3,8% en las boletas de luz y gas, además de un incremento cercano al 10% en los colectivos del AMBA, lo que se trasladó de lleno al indicador.
