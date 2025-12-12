viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 16:30
Datos.

La inflación en Jujuy en noviembre fue de 2,8% y acumula 27,5% en 2025

La DIPEC informó que de noviembre del 2024 al mismo mes de este año, los precios se incrementaron un 31,9% en la provincia de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

Datos.

Datos.

Según el informe, las divisiones que más aumentaron en el mes fueron:

  • Esparcimiento: 4,0%

  • Alimentación y bebidas: 3,4%

  • Vivienda, combustible y electricidad: 3,4%

  • Otros gastos: 3,2%

inflacion (2)
Inflación en Jujuy / los rubros que más aumentaron.

Inflación en Jujuy / los rubros que más aumentaron.

La división Alimentación y bebidas, que representa el 50,32% del peso total del IPC, continúa siendo la que más incide en la variación general del índice. Solo esta categoría aportó 2,13 puntos porcentuales a la inflación mensual.

En comparación con otros niveles geográficos, Jujuy registró una inflación mensual más alta que el NOA (2,3%) y cercana al promedio nacional (2,5%).

inflacion (3)
Inflación en Jujuy / rubros interanual.

Inflación en Jujuy / rubros interanual.

La inflación de noviembre en Argentina

Este jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de noviembre de 2025 fue de 2.5% y la interanual acumula el 27,9 %. La variación mensual se aceleró contra octubre. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.

Para tener referencia, la inflación en octubre fue de 2,3% y la interanual acumula el 31,3%. Asimismo, en el año acumulaba una variación de 24,8%. estos datos fueron difundidos por el organismo el miércoles 12 de noviembre y permiten ampliar el comparativo.

Vivienda y transporte, los rubros que más golpearon el bolsillo

De acuerdo al informe oficial, la división de mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 3,4%, seguida por Transporte, que aumentó 3%. En el otro extremo, las menores variaciones se dieron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%), lo que muestra que el freno no alcanza a los rubros más sensibles para el costo de vida cotidiano.

Detrás de esos movimientos aparece con fuerza el impacto de las decisiones oficiales sobre tarifas y servicios regulados. Los precios regulados aumentaron 2,9%, por encima del índice general. En noviembre, el Gobierno autorizó subas promedio de 3,8% en las boletas de luz y gas, además de un incremento cercano al 10% en los colectivos del AMBA, lo que se trasladó de lleno al indicador.

Lo que más aumento en noviembre

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 3,4%,
  • Transporte, que aumentó 3%.

Lo que menos aumentó en noviembre

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar : 1,1%
  • Prendas de vestir y calzado: 0,5%

