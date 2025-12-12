Virgen de Guadalupe en Jujuy: Dónde queda el Santuario y horarios de las misas

Fe y tradición: misas en el Santuario de Guadalupe sobre la Ruta 83

En plena zona de Yungas, a la vera de la Ruta Provincial 83 , camino al Parque Nacional Calilegua , se levanta el Santuario Ermita Santa María de Guadalupe , un espacio que se convirtió en referencia de fe para miles de jujeños y peregrinos. Este 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, el lugar celebra su 21° aniversario de fundación con una jornada cargada de misas y momentos de oración.

Cada año, familias de distintas localidades del departamento Ledesma y de otras regiones de la provincia se acercan para agradecer, pedir por la salud, el trabajo y la unidad del hogar, y renovar su promesa a “ Nuestra Madre de Guadalupe ”. Muchos llegan temprano, otros lo hacen a lo largo del día, pero todos comparten el mismo gesto: detenerse, encender una vela y dejar su intención a los pies de la Virgen.

El Santuario Ermita Santa María de Guadalupe está ubicado sobre la Ruta Provincial 83 , en el camino que conduce al Parque Nacional Calilegua , un corredor rodeado de vegetación y paisajes característicos de las Yungas jujeñas.

Quienes deseen participar pueden llegar en vehículo particular siguiendo la traza de la Ruta 83 o en transporte hacia la zona del parque, y desde allí acercarse al predio del santuario. Durante la jornada de celebración, el lugar suele recibir una importante cantidad de fieles, por lo que recomiendan llegar con tiempo, respetar las indicaciones del personal y mantener la limpieza del entorno natural que rodea la ermita.

Horarios de misa por el 21° aniversario

Para este aniversario, el santuario organizó cinco misas a lo largo del día, cada una animada por distintos sacerdotes, que acompañan a la comunidad en esta fecha especial:

07:00 – Misa presidida por el Padre René Oña .

09:00 – Celebración a cargo del Obispo de Orán, Luis Scozzina .

11:00 – Misa oficiada por los padres Jorge García y Héctor Martínez .

17:00 – Nueva celebración encabezada por Gustavo Leiva .

19:00 – Misa de cierre presidida por el Padre Marcelo Ocampo.

De esta manera, quienes trabajan o viven en localidades cercanas pueden elegir distintos horarios para acercarse al santuario, participar de la Eucaristía, confesarse y compartir un momento de silencio y oración.

Un lugar de encuentro para los fieles de Guadalupe

Desde su fundación, el Santuario Ermita Santa María de Guadalupe se consolidó como un punto de encuentro espiritual para devotos de toda la región. No sólo recibe visitas en la fiesta del 12 de diciembre, sino también durante el año, especialmente los fines de semana y en fechas especiales del calendario litúrgico.

Los organizadores invitan a los fieles y a quienes visitan la zona a participar con respeto y recogimiento, llevando sus intenciones personales, pero también rezando por la paz, la unidad de las familias y la realidad del país. En este nuevo aniversario, la consigna es simple: agradecer, pedir y seguir construyendo comunidad alrededor de la Virgen de Guadalupe.