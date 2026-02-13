Intentó colgarse de la luz y sufrió una fuerte descarga eléctrica en San Pedro de Jujuy

En medio de la maniobra, y por causas que se investigan, el hombre recibió una fuerte descarga y quedó suspendido sobre un poste de luz. La situación generó gran conmoción entre los vecinos, ya que el cuerpo permaneció en la altura durante varios minutos.
Operativo de rescate y asistencia médica
Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de la Provincia, personal de Bomberos, profesionales del SAME y operarios de la empresa distribuidora de energía EJESA. Primero se trabajó en asegurar el área y cortar el suministro para evitar nuevos riesgos, y luego los rescatistas procedieron al descenso del hombre, que se encontraba inconsciente. Una vez estabilizado en el lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital Paterson para recibir una mejor asistencia médica.
Investigación y zona restringida
La zona fue parcialmente restringida al tránsito mientras se realizaron las pericias de rigor. Los investigadores buscan determinar con precisión cómo se produjo la descarga y en qué condiciones se intentó la conexión clandestina. Desde los organismos intervinientes recordaron los graves riesgos que implican las maniobras ilegales sobre la red eléctrica, tanto para quien las realiza como para los vecinos del sector.