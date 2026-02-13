Intentó colgarse de la luz y sufrió una fuerte descarga eléctrica en San Pedro de Jujuy

Un hombre reibió una descarga eléctrica en San Pedro. San Pedro de Jujuy.

Pudo haber sido tragedia pero tuvo suerte. Un terrible episodio ocurrió en la tarde de este viernes en el barrio La Merced, en la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde un vecino habría intentado concretar una conexión clandestina a la red eléctrica.

En medio de la maniobra, y por causas que se investigan, el hombre recibió una fuerte descarga y quedó suspendido sobre un poste de luz. La situación generó gran conmoción entre los vecinos, ya que el cuerpo permaneció en la altura durante varios minutos.

Operativo de rescate y asistencia médica Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de la Provincia, personal de Bomberos, profesionales del SAME y operarios de la empresa distribuidora de energía EJESA. Primero se trabajó en asegurar el área y cortar el suministro para evitar nuevos riesgos, y luego los rescatistas procedieron al descenso del hombre, que se encontraba inconsciente. Una vez estabilizado en el lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital Paterson para recibir una mejor asistencia médica.

descarga electrica (imagen ilustrativa) Investigación y zona restringida La zona fue parcialmente restringida al tránsito mientras se realizaron las pericias de rigor. Los investigadores buscan determinar con precisión cómo se produjo la descarga y en qué condiciones se intentó la conexión clandestina. Desde los organismos intervinientes recordaron los graves riesgos que implican las maniobras ilegales sobre la red eléctrica, tanto para quien las realiza como para los vecinos del sector.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.