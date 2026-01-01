jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 12:35
Policiales.

San Pedro de Jujuy: dos autos chocaron a un joven y se dieron a la fuga

El hecho ocurrió en San Pedro de Jujuy en Sarmiento y Rogelio Leach. Personal municipal asistió al joven y dio aviso al SAME.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
En San Pedro de Jujuy, dos autos chocaron a un joven y luego se dieron a la fuga. El hecho se registró alrededor de las 9:30 de la mañana en la intersección de Sarmiento y Rogelio Leach, según la información difundida desde el lugar. Tras el impacto, el joven quedó tendido en la vía pública y fue asistido por personal municipal en la zona al momento del incidente.

De acuerdo con lo informado, los trabajadores municipales brindaron asistencia inicial y alertaron al SAME de manera inmediata para solicitar atención médica. En el lugar también se hicieron presentes efectivos de la fuerza policial, que comenzaron con las actuaciones correspondientes, mientras se aguardaba y coordinaba el operativo sanitario.

San Pedro: asistencia municipal y llegada del SAME

Según el reporte, el joven recibió ayuda en primera instancia por parte del personal municipal que desempeñaba tareas en el sector. Tras dar aviso, el SAME acudió a la zona para intervenir en la atención del herido, en un operativo que se desarrollaba durante la mañana.

En paralelo, personal policial trabajaba en el lugar para ordenar la circulación y avanzar con las diligencias por lo ocurrido. El reporte indica que ambos conductores involucrados se retiraron de la escena tras el choque.

Accidente y fuga: intervención en el lugar

Mientras continuaban los trabajos en el lugar, se informó que la Policía y el SAME seguían interviniendo en la esquina de Sarmiento y Rogelio Leach. No se difundieron, en este primer reporte, datos sobre la identidad del joven ni sobre el estado de salud al momento de la asistencia, como tampoco información sobre los vehículos que se dieron a la fuga.

La situación quedó bajo intervención de los equipos presentes en el lugar, a partir del hecho ocurrido durante la mañana en San Pedro.

Fuente: QTR Diario Digital

