Maimará vive a pleno la tradicional Chaya de Mojones

La ciudad de Maimará vuelve a ser protagonista de una de las celebraciones más emblemáticas de la Quebrada de Humahuaca. Como cada año, cientos de personas llegan desde distintos puntos de la provincia y del país para participar de la tradicional Chaya de Mojones, una ceremonia ancestral que marca la llegada del Año Nuevo y del Carnaval

Este 2026, la jornada se vive a pleno, con la presencia de bandas de música, comparsas, visitantes de múltiples localidades y un clima que acompaña el desarrollo de la festividad. Las imágenes que circulan en redes sociales reflejan la alegría y felicidad de quienes, una vez más, eligen Maimará para ser parte de este encuentro que no deja de crecer.

En las últimas décadas, la Chaya de Mojones ha experimentado un notable aumento en su popularidad, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes de la región. El colorido de la vestimenta, el sonido de la música y el espíritu comunitario transforman a la localidad en un punto de reunión cargado de simbolismo.

La Chaya de Mojones es un rito milenario que forma parte de la herencia cultural andina. Su objetivo principal es agradecer y pedir protección a la Pachamama, la Madre Tierra, mediante ofrendas de alimentos, bebidas y elementos simbólicos que se depositan en los mojones, estructuras que señalan los límites del territorio.

Cuánto cuesta viajar a la Chaya de Mojones Las tarifas establecidas para el traslado hacia Maimará son las siguientes: Desde San Salvador de Jujuy: $11.000

Desde El Carmen: $12.000

Desde Perico: $13.000 Es preciso remarcar que los colectivos estarán identificados con una oblea visible, para garantizar que se trate de servicios oficiales destinados al evento. Salidas desde Palpalá, Perico, El Carmen y localidades de la Quebrada hacia Maimará Además de San Salvador, habrá colectivos especiales desde Palpalá, Perico y El Carmen, con salidas desde las terminales locales. Desde localidades de la Quebrada, también se dispondrán servicios para llegar a Maimará. En cuanto al regreso, los colectivos comenzarán a descender hacia otros puntos una vez finalizada la celebración, sin un horario fijo, ya que dependerá del movimiento y la dinámica de la celebración.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.