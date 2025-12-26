viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 13:49
San Pedro.

Violento choque entre un auto y un camión dejó dos heridos

Un Fiat Siena impactó contra el acoplado de un camión que circulaba en sentido contrario. Dos personas quedaron atrapadas en el vehículo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Choque en San Pedro
Según se informó, el auto circulaba de norte a sur cuando, por causas que se investigan, chocó con una de las ruedas del acoplado de un camión que se desplazaba de sur a norte. A raíz del impacto, el vehículo de menor porte quedó atrapado contra la estructura del transporte de carga.

Tras el choque, efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 2 acudieron de inmediato al lugar del hecho. Los rescatistas trabajaron para liberar a las dos personas que viajaban en el automóvil, quienes habían quedado atrapadas dentro del habitáculo.

Una vez liberadas, ambas víctimas recibieron asistencia del personal del SAME, que constató la presencia de heridas de consideración. Posteriormente fueron trasladadas para su evaluación médica correspondiente.

Estado de los ocupantes del camión

El conductor del camión y su acompañante resultaron ilesos. Ambos permanecieron en el lugar del siniestro mientras se desarrollaban las tareas de auxilio y el trabajo del personal policial.

Durante el procedimiento, testigos indicaron que en el interior del Fiat Siena se habrían encontrado varias bebidas alcohólicas dentro de una conservadora, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades intervinientes.

Nieve en Jujuy. video
Tiempo.

¡Nieve en Jujuy en pleno verano! El video que sorprende a todos

Por  Ramiro Menacho

