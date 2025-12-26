Violento choque entre un auto y un camión dejó dos heridos

Un fuerte choque se registró en la Ruta Nacional 34 a altura de San Pedro de Jujuy, donde un auto Fiat Siena colisionó contra el acoplado de un camión que avanzaba en sentido opuesto. El impacto provocó importantes daños materiales y dejó como saldo dos personas heridas que fueron rescatadas por personal especializado.

Según se informó, el auto circulaba de norte a sur cuando, por causas que se investigan, chocó con una de las ruedas del acoplado de un camión que se desplazaba de sur a norte. A raíz del impacto, el vehículo de menor porte quedó atrapado contra la estructura del transporte de carga.

Tras el choque, efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 2 acudieron de inmediato al lugar del hecho. Los rescatistas trabajaron para liberar a las dos personas que viajaban en el automóvil, quienes habían quedado atrapadas dentro del habitáculo.

Una vez liberadas, ambas víctimas recibieron asistencia del personal del SAME, que constató la presencia de heridas de consideración. Posteriormente fueron trasladadas para su evaluación médica correspondiente.

Estado de los ocupantes del camión El conductor del camión y su acompañante resultaron ilesos. Ambos permanecieron en el lugar del siniestro mientras se desarrollaban las tareas de auxilio y el trabajo del personal policial. Durante el procedimiento, testigos indicaron que en el interior del Fiat Siena se habrían encontrado varias bebidas alcohólicas dentro de una conservadora, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades intervinientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.