Habrá colectivos especiales para Chaya de Mojones en Maimará: conocé los horarios

Con motivo de la tradicional Chaya de Mojones, que se celebra cada 1 de enero en la localidad de Maimará , se pondrá en marcha un operativo especial de transporte para facilitar el traslado de quienes participen de los festejos.

El esquema contempla un operativo especial con colectivos que van a Maimará desde distintos puntos de la provincia, con salidas programadas desde la madrugada y una modalidad flexible de regreso, adaptada al desarrollo de la celebración.

En total, se estima que cerca de 60 colectivos estarán afectados exclusivamente al traslado de asistentes a la Chaya de Mojones.

Desde la capital jujeña, los colectivos comenzarán a salir a partir de las 7 de la mañana desde las plataformas 21 y 22 de la Terminal de Ómnibus . Cabe aclarar que las unidades partirán una vez que completen su capacidad total de pasajeros.

Los pasajes solo podrán comprarse el mismo día del viaje y el pago se realizará directamente arriba del colectivo, ya que no todas las empresas contarán con boleterías habilitadas para este servicio especial.

Cuánto cuesta viajar a la Chaya de Mojones

Las tarifas establecidas para el traslado hacia Maimará son las siguientes:

Desde San Salvador de Jujuy: $11.000

Desde El Carmen: $12.000

Desde Perico: $13.000

Es preciso remarcar que los colectivos estarán identificados con una oblea visible, para garantizar que se trate de servicios oficiales destinados al evento.

Salidas desde Palpalá, Perico, El Carmen y localidades de la Quebrada hacia Maimará

Además de San Salvador, habrá colectivos especiales desde Palpalá, Perico y El Carmen, con salidas desde las terminales locales.

Desde localidades de la Quebrada, también se dispondrán servicios para llegar a Maimará. En cuanto al regreso, los colectivos comenzarán a descender hacia otros puntos una vez finalizada la celebración, sin un horario fijo, ya que dependerá del movimiento y la dinámica de la celebración.