jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 07:00
Año Nuevo.

Habrá colectivos especiales para Chaya de Mojones en Maimará: conocé los horarios

Desde las 7 de la mañana del 1 de enero habrá colectivos especiales hacia Maimará para la Chaya de Mojones, con salidas desde distintos puntos de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
chaya de mojones
El esquema contempla un operativo especial con colectivos que van a Maimará desde distintos puntos de la provincia, con salidas programadas desde la madrugada y una modalidad flexible de regreso, adaptada al desarrollo de la celebración.

En total, se estima que cerca de 60 colectivos estarán afectados exclusivamente al traslado de asistentes a la Chaya de Mojones.

Servicios especiales desde San Salvador de Jujuy a Maimará

Desde la capital jujeña, los colectivos comenzarán a salir a partir de las 7 de la mañana desde las plataformas 21 y 22 de la Terminal de Ómnibus. Cabe aclarar que las unidades partirán una vez que completen su capacidad total de pasajeros.

Los pasajes solo podrán comprarse el mismo día del viaje y el pago se realizará directamente arriba del colectivo, ya que no todas las empresas contarán con boleterías habilitadas para este servicio especial.

Cuánto cuesta viajar a la Chaya de Mojones

Las tarifas establecidas para el traslado hacia Maimará son las siguientes:

  • Desde San Salvador de Jujuy: $11.000

  • Desde El Carmen: $12.000

  • Desde Perico: $13.000

Es preciso remarcar que los colectivos estarán identificados con una oblea visible, para garantizar que se trate de servicios oficiales destinados al evento.

Salidas desde Palpalá, Perico, El Carmen y localidades de la Quebrada hacia Maimará

Además de San Salvador, habrá colectivos especiales desde Palpalá, Perico y El Carmen, con salidas desde las terminales locales.

Desde localidades de la Quebrada, también se dispondrán servicios para llegar a Maimará. En cuanto al regreso, los colectivos comenzarán a descender hacia otros puntos una vez finalizada la celebración, sin un horario fijo, ya que dependerá del movimiento y la dinámica de la celebración.

Chaya de Mojones en Maimará.
Chaya de Mojones en Maimará.

Chaya de Mojones en Maimará.

