lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 20:56
Carnaval 2026: a un mes de la Chaya de Mojones, ¿cuánto cuesta viajar a Maimará?

Las empresas de transporte ya preparan refuerzos ante la gran cantidad de jujeños y turistas que viajarán para vivir la tradicional celebración del 1 de enero.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Chaya de mojones en Maimará.

Roxana, trabajadora de una boletería que opera servicios hacia el norte, le explicó a Canal 4 que el pasaje a Maimará tiene actualmente un costo de $7.600. “Ese es el precio del boleto hoy”, confirmó, y agregó que “todas las empresas manejan el mismo importe”.

Ante la posibilidad de un incremento antes del 1 de enero, Roxana indicó: “Eso está regulado por Transporte. Por ahora no tenemos información de que vaya a modificarse”.

Compra anticipada y venta online

“Ya están comprando para el 25 de diciembre y preguntando por el 1 de enero y Carnaval”, detalló. Los tickets pueden adquirirse tanto por ventanilla como a través de la página web de la empresa, que ofrece venta online.

Debido a la cantidad de personas que viajan para la Chaya, las empresas suelen reforzar su flota. “Ponemos refuerzos y más unidades, según lo que nos autorice Transporte”, explicó.

Según Roxana, la compra anticipada es cada vez más habitual: “La gente empieza fuerte una semana antes, pero cada año es más anticipada. Cada año va más gente a la Chaya”.

Fechas confirmadas para el Carnaval 2026 en Jujuy

Carnaval 2026 en Jujuy.

  • 1 de enero: Chaya de Mojones
  • 22 de enero: Jueves de Padrinos
  • 29 de enero: Jueves de Ahijados
  • 5 de febrero: Jueves de Compadres
  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

