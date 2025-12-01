Carnaval 2026: a un mes de la Chaya de Mojones, ¿cuánto cuesta viajar a Maimará?

Roxana, trabajadora de una boletería que opera servicios hacia el norte, le explicó a Canal 4 que el pasaje a Maimará tiene actualmente un costo de $7.600. “Ese es el precio del boleto hoy”, confirmó, y agregó que “todas las empresas manejan el mismo importe”.
Ante la posibilidad de un incremento antes del 1 de enero, Roxana indicó: “Eso está regulado por Transporte. Por ahora no tenemos información de que vaya a modificarse”.
Compra anticipada y venta online
“Ya están comprando para el 25 de diciembre y preguntando por el 1 de enero y Carnaval”, detalló. Los tickets pueden adquirirse tanto por ventanilla como a través de la página web de la empresa, que ofrece venta online.
Debido a la cantidad de personas que viajan para la Chaya, las empresas suelen reforzar su flota. “Ponemos refuerzos y más unidades, según lo que nos autorice Transporte”, explicó.
Según Roxana, la compra anticipada es cada vez más habitual: “La gente empieza fuerte una semana antes, pero cada año es más anticipada. Cada año va más gente a la Chaya”.