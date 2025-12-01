Carnaval 2026: a un mes de la Chaya de Mojones, ¿cuánto cuesta viajar a Maimará?

Chaya de mojones en Maimará.

A falta de pocas semanas para la tradicional Chaya de Mojones, que cada 1 de enero reúne a miles de personas en Maimará para vivir el inicio del Carnaval, la demanda de pasajes hacia la Quebrada ya comenzó a crecer. En la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy, las consultas se multiplican y muchas personas ya empezaron a comprar sus boletos con anticipación.

Roxana, trabajadora de una boletería que opera servicios hacia el norte, le explicó a Canal 4 que el pasaje a Maimará tiene actualmente un costo de $7.600. “Ese es el precio del boleto hoy”, confirmó, y agregó que “todas las empresas manejan el mismo importe”.

Ante la posibilidad de un incremento antes del 1 de enero, Roxana indicó: “Eso está regulado por Transporte. Por ahora no tenemos información de que vaya a modificarse”.

Compra anticipada y venta online “Ya están comprando para el 25 de diciembre y preguntando por el 1 de enero y Carnaval”, detalló. Los tickets pueden adquirirse tanto por ventanilla como a través de la página web de la empresa, que ofrece venta online.

Debido a la cantidad de personas que viajan para la Chaya, las empresas suelen reforzar su flota. “Ponemos refuerzos y más unidades, según lo que nos autorice Transporte”, explicó. Según Roxana, la compra anticipada es cada vez más habitual: “La gente empieza fuerte una semana antes, pero cada año es más anticipada. Cada año va más gente a la Chaya”. Fechas confirmadas para el Carnaval 2026 en Jujuy carnaval jujuy.jpg Carnaval 2026 en Jujuy. 1 de enero : Chaya de Mojones

: Chaya de Mojones 22 de enero : Jueves de Padrinos

: Jueves de Padrinos 29 de enero : Jueves de Ahijados

: Jueves de Ahijados 5 de febrero : Jueves de Compadres

: Jueves de Compadres 12 de febrero : Jueves de Comadres

: Jueves de Comadres 14 de febrero : Sábado de Desentierro

: Sábado de Desentierro 15 y 16 de febrero : Carnaval Grande

: Carnaval Grande 17 de febrero : Martes de Chaya

: Martes de Chaya 21 de febrero : Carnaval Chico

: Carnaval Chico 22 de febrero : Entierro del Carnaval

: Entierro del Carnaval 28 de febrero : Carnaval de Flores

: Carnaval de Flores 7 de marzo: Carnaval de Remache Embed - Precios pasaje a Maimará

