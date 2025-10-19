brilló en Tailandia con un homenaje al carnaval jujeño / foto de Infobae

Durante la etapa preliminar de trajes típicos del certamen Miss Grand Internacional 2025, realizado en Bangkok, la representante argentina Elena Mateo captó todas las miradas al lucir un diseño inspirado en el icónico carnaval jujeño. La propuesta del diseñador Aurelio Martínez fusionó tradición, colorido y fuerza escénica, convirtiéndose en uno de los vestuarios más impactantes del evento.

El vestido, obra del diseñador jujeño Aurelio Martínez, estuvo inspirado en el tradicional desentierro del diablo, momento clave del carnaval jujeño que da inicio a una de las festividades más enérgicas y representativas del norte argentino. El carnaval encarna el espíritu de la alegría y la liberación que caracteriza a la región.

image Una argentina brilló en Tailandia con un homenaje al carnaval jujeño / foto de Infobae Colores intensos como el rojo, amarillo, naranja y violeta dominaron el diseño, evocando el fuego, la tierra y la conexión espiritual del rito. Detalles como plumas, bordados brillantes y una máscara característica sumaron fuerza narrativa al vestuario, cuyo impacto visual fue uno de los más comentados durante la competencia de trajes nacionales.

Aunque Mateo no logró ingresar al top 20 de la gala final, su presentación fue ovacionada por su autenticidad y potencia simbólica. Con este atuendo, Argentina no solo llevó belleza al certamen, sino también una muestra vívida de su identidad cultural. Miss Grand Internacional, certamen que promueve un mensaje de paz y rechazo a la violencia, coronó este año a la representante de Filipinas, Emma Mary Tiglao, en una gala repleta de emoción y diversidad.

