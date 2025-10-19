domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 11:53
Moda.

Una argentina brilló en Tailandia con un homenaje al carnaval jujeño

La modelo argentina Elena Mateo sorprendió en la pasarela con un traje vibrante y simbólico que rindió homenaje a una de las celebraciones más icónicas de Jujuy

Por  Agustín Weibel
Durante la etapa preliminar de trajes típicos del certamen Miss Grand Internacional 2025, realizado en Bangkok, la representante argentina Elena Mateo captó todas las miradas al lucir un diseño inspirado en el icónico carnaval jujeño. La propuesta del diseñador Aurelio Martínez fusionó tradición, colorido y fuerza escénica, convirtiéndose en uno de los vestuarios más impactantes del evento.

La presencia argentina en el escenario internacional de Miss Grand Internacional 2025 dejó una huella imborrable gracias al imponente traje típico que lució Elena Mateo, oriunda de Tucumán. La joven modelo, que ayer celebró su cumpleaños número 28, representó al país con una creación cargada de simbolismo, color y fuerza.

El vestido, obra del diseñador jujeño Aurelio Martínez, estuvo inspirado en el tradicional desentierro del diablo, momento clave del carnaval jujeño que da inicio a una de las festividades más enérgicas y representativas del norte argentino. El carnaval encarna el espíritu de la alegría y la liberación que caracteriza a la región.

image
Colores intensos como el rojo, amarillo, naranja y violeta dominaron el diseño, evocando el fuego, la tierra y la conexión espiritual del rito. Detalles como plumas, bordados brillantes y una máscara característica sumaron fuerza narrativa al vestuario, cuyo impacto visual fue uno de los más comentados durante la competencia de trajes nacionales.

Aunque Mateo no logró ingresar al top 20 de la gala final, su presentación fue ovacionada por su autenticidad y potencia simbólica. Con este atuendo, Argentina no solo llevó belleza al certamen, sino también una muestra vívida de su identidad cultural.

Miss Grand Internacional, certamen que promueve un mensaje de paz y rechazo a la violencia, coronó este año a la representante de Filipinas, Emma Mary Tiglao, en una gala repleta de emoción y diversidad.

