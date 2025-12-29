lunes 29 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de diciembre de 2025 - 08:00
Atención.

Cómo estará el clima en Maimará para la Chaya de Mojones

Llega la tradicional Chaya de Mojones en Maimará y se espera una gran cantidad de gente. Cómo estará el clima.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Chaya de Mojones en Maimará.

Chaya de Mojones en Maimará.

Lee además
corte de agua en varios barrios de san salvador de jujuy: causas y duracion del corte
Importante.

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte
Vuelco sobre Ruta 9 altura Pasaje Huichaira video
Atención.

Una camioneta volcó en Ruta 9 a pocos metros de Tilcara

El fenómeno se desarrollará en un escenario típico del verano quebradeño, con temperaturas templadas a cálidas y una atmósfera cargada de humedad. Si bien no se prevén lluvias intensas, el paso de nubosidad puede generar cambios rápidos en el tiempo a lo largo del día.

Tarde inestable y lluvias aisladas

Durante las primeras horas, el tiempo se mantendrá estable, con momentos de sol intermitente. A medida que avance la jornada, se espera un aumento de la nubosidad, con mayor probabilidad de lluvias débiles entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Las precipitaciones previstas no presentarían intensidad significativa, aunque podrían extenderse de manera intermitente hasta cerca de las 18. El ambiente se mantendrá húmedo, con temperaturas moderadas, propias de la temporada estival en la Quebrada de Humahuaca.

El clima previsto permite el desarrollo de las actividades tradicionales, aunque con ciertas precauciones. La presencia de lluvias aisladas podría generar momentos de suelo húmedo y descenso leve de la temperatura, sin afectar de manera directa el desarrollo general de la jornada.

Las condiciones meteorológicas acompañan el carácter popular y comunitario de la celebración, que cada año convoca a vecinos y visitantes en torno a la música, el color y las costumbres ancestrales de la región.

Chaya de Mojones en Maimará
Chaya de Mojones en Maimará.

Chaya de Mojones en Maimará.

Recomendaciones para quienes asistan

Se recomienda concurrir con ropa cómoda y calzado adecuado para terrenos húmedos, además de contar con abrigo liviano ante posibles cambios de temperatura. También resulta conveniente llevar protección para la lluvia y mantenerse atentos a las actualizaciones del tiempo durante la tarde.

El clima acompañará de manera moderada una jornada que combina tradición, encuentro y expresión cultural en uno de los puntos más representativos de la Quebrada de Humahuaca.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

Una camioneta volcó en Ruta 9 a pocos metros de Tilcara

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Este lunes acreditarán la primera cuota del Bono Extraordinario a docentes de Jornada Extendida

Lo que se lee ahora
Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Camiones cisternas abastecen a varios barrios de Jujuy.
Agua Potable.

Recorrido de camiones cisterna para abastecer los barrios en San Salvador de Jujuy

Tormentas en Jujuy. video
Lluvias.

¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy?

Calles de Alto Comedero inundadas.
Tormentas.

Temporal en Jujuy: dos familias evacuadas en Alto Comedero tras las inundaciones

Por la turbiedad del agua, cuatro barrios de capital se verán afectaros en el servicio
Servicio.

Cuatro barrios se verán afectados en el servicio de Agua Potable por la turbiedad en el Rio Guerrero

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución - imagen ilustrativa 
Servicio.

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel