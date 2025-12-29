Cómo estará el clima en Maimará para la Chaya de Mojones

La localidad de Maimará se prepara para vivir una nueva edición de la chaya de mojones en un contexto climático marcado por la inestabilidad. Según el pronóstico, la jornada presentará condiciones variables, con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones débiles durante la tarde, especialmente después del mediodía del jueves 1 de enero.

El fenómeno se desarrollará en un escenario típico del verano quebradeño, con temperaturas templadas a cálidas y una atmósfera cargada de humedad. Si bien no se prevén lluvias intensas, el paso de nubosidad puede generar cambios rápidos en el tiempo a lo largo del día.

Durante las primeras horas, el tiempo se mantendrá estable, con momentos de sol intermitente. A medida que avance la jornada, se espera un aumento de la nubosidad, con mayor probabilidad de lluvias débiles entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Las precipitaciones previstas no presentarían intensidad significativa, aunque podrían extenderse de manera intermitente hasta cerca de las 18. El ambiente se mantendrá húmedo, con temperaturas moderadas, propias de la temporada estival en la Quebrada de Humahuaca.

El clima previsto permite el desarrollo de las actividades tradicionales, aunque con ciertas precauciones. La presencia de lluvias aisladas podría generar momentos de suelo húmedo y descenso leve de la temperatura, sin afectar de manera directa el desarrollo general de la jornada.

Las condiciones meteorológicas acompañan el carácter popular y comunitario de la celebración, que cada año convoca a vecinos y visitantes en torno a la música, el color y las costumbres ancestrales de la región.

Recomendaciones para quienes asistan

Se recomienda concurrir con ropa cómoda y calzado adecuado para terrenos húmedos, además de contar con abrigo liviano ante posibles cambios de temperatura. También resulta conveniente llevar protección para la lluvia y mantenerse atentos a las actualizaciones del tiempo durante la tarde.

El clima acompañará de manera moderada una jornada que combina tradición, encuentro y expresión cultural en uno de los puntos más representativos de la Quebrada de Humahuaca.