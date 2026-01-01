Chaya de Mojones en Maimará: qué es y cuál es el sentido de este ritual ancestral

La Chaya de Mojones es una de las ceremonias andinas más representativas del inicio del año en Jujuy. Cada 1 de enero, Maimará se convierte en escenario de un rito comunitario que honra a la Pachamama y renueva el vínculo con la tierra.

Enmarcada en la cosmovisión andina, esta celebración combina espiritualidad, memoria colectiva y festejo popular, convocando a quienes llegan desde distintos puntos de la provincia y el país.

La palabra chaya refiere al acto simbólico de bendecir, se derraman bebidas como vino, chicha o alcohol sobre la tierra como forma de agradecimiento y pedido de protección. Además, los mojones son marcas territoriales construidas con piedras, cruces o montículos que delimitan espacios físicos y espirituales.

La Chaya de Mojones une ambos elementos en un ritual que busca asegurar abundancia, fertilidad y bienestar para el nuevo ciclo que comienza. En ese gesto comunitario se expresa uno de los principios centrales de la cultura andina centrado en la convivencia armónica entre las personas y la naturaleza.

Cuándo se celebra la Chaya de Mojones en Maimará

En la localidad de Maimará, ubicada en plena Quebrada de Humahuaca, la ceremonia se realiza todos los años el 1 de enero, desde las primeras horas de la mañana. La fecha coincide con el inicio del calendario anual y simboliza un tiempo de renovación espiritual.

El ritual paso a paso de la Chaya de Mojones de Maimará:

La ceremonia se desarrolla en distintos momentos que combinan tradición, participación comunitaria y celebración:

Preparación de los mojones: se decoran con flores, hojas de coca, serpentinas y elementos simbólicos.

Ofrendas a la Pachamama: se vierten bebidas y se entierran alimentos como maíz y frutas, junto a objetos que representan deseos y pedidos para el año entrante.

Encuentro comunitario: familias, vecinos y visitantes participan del ritual, reforzando lazos sociales y culturales.

Música y danza: comparsas y grupos locales acompañan la jornada con instrumentos tradicionales como el erke y el charango, además de vestimentas coloridas y máscaras típicas.

Un ritual con profundo valor cultural

La Chaya de Mojones conserva una fuerte carga simbólica. Es un acto de reconocimiento a los ancestros y a la tierra como fuente de vida, que reafirma valores comunitarios transmitidos de generación en generación.

Participar de esta ceremonia implica comprender una manera distinta de habitar el tiempo y el territorio, donde lo espiritual, lo colectivo y lo festivo se entrelazan.

Maimará, reconocida entre los pueblos más lindos del mundo

La localidad de Maimará fue distinguida en 2025 por ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages, un reconocimiento internacional que destaca a comunidades rurales por su identidad cultural, su entorno natural y su fuerte vida comunitaria.

Este pueblo está ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Maimará comparte esta distinción con solo otros seis pueblos del país. El premio consolida su proyección turística y pone en valor un modo de vida ligado a la tierra, a la agricultura familiar y a tradiciones ancestrales que siguen vigentes, como la Chaya de Mojones.

El reconocimiento internacional también refuerza el lugar de Maimará dentro del mapa cultural de Jujuy, se configura como un pueblo de poco más de 3.500 habitantes, recostado al pie de la Paleta del Pintor, donde la relación con la Pachamama, las celebraciones comunitarias y el paisaje forman parte de una misma identidad.