martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 14:32
Transporte.

Habrá colectivos especiales para viajar a la Chaya de Mojones en Maimará: los horarios

Desde la madrugada del 1 de enero habrá colectivos especiales hacia distintos destinos. Las unidades partirán desde la Terminal de Ómnibus y otras localidades de la provincia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Chaya de mojones.

Chaya de mojones.

El servicio funcionará desde las primeras horas del día y estará destinado exclusivamente al traslado de personas que participen de la celebración. Las unidades saldrán desde distintos puntos de la provincia y operarán bajo una modalidad especial, sin horarios fijos de retorno.

Los pasajes se podrán adquirir únicamente el mismo día del viaje. El pago se realizará directamente dentro del colectivo, ya que algunas empresas no contarán con boleterías habilitadas para este servicio especial.

Tarifas y funcionamiento del servicio

El valor del pasaje desde San Salvador de Jujuy hasta Maimará será de 11 mil pesos. Desde Perico, la tarifa se fijó en 13 mil pesos, mientras que desde El Carmen el costo será de 12 mil pesos.

Todas las unidades estarán debidamente identificadas con una oblea visible, lo que permitirá distinguir los servicios oficiales destinados al traslado hacia la Chaya de Mojones.

Chaya de mojones
Chaya de mojones.

Chaya de mojones.

Salidas desde otras localidades

Además de la capital, habrá colectivos especiales que partirán desde Palpalá, Perico y El Carmen, con salida desde las terminales correspondientes. En todos los casos, las unidades iniciarán el recorrido una vez que se complete el cupo de pasajeros.

Desde la zona de la Quebrada también se dispondrán servicios especiales. En el caso de Maimará, los colectivos comenzarán a descender hacia otros puntos una vez finalizada la celebración, sin un horario de cierre establecido, ya que el movimiento dependerá del desarrollo del evento.

En total, se prevé la circulación de cerca de 60 colectivos destinados exclusivamente a cubrir la alta demanda generada por la tradicional Chaya de Mojones, una de las celebraciones populares más convocantes del inicio de año en la provincia.

