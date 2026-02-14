CEDEMS anunció paro de 48 horas para el inicio de clases

El CEDEMS resolvió un paro de 48 horas para el lunes 2 y martes 3 de marzo, en el arranque del ciclo lectivo en Jujuy. La protesta incluye una movilización el primer día y se definió tras una asamblea extraordinaria con docentes de nivel medio y superior.

Según el parte de prensa difundido desde San Salvador de Jujuy, la asamblea resolvió rechazar la oferta salarial presentada en la última mesa paritaria por considerarla insuficiente. En ese marco, el gremio planteó una contrapropuesta : un aumento del 20% hasta mayo , sin abandonar el reclamo histórico de que el salario inicial se equipare a la canasta básica . Además, pidieron paritarias mensuales para revisar la evolución de los ingresos.

En el documento, CEDEMS también reclamó “El presentismo no es salario” y solicitó eliminar esa figura, además de cuestionar su judicialización. En paralelo, definieron impulsar acciones contra la reforma laboral, la reforma educativa y la reforma previsional, e invitar a un “cartelazo” previsto para el 25 de febrero en defensa de la educación pública.

Entre otros puntos, el gremio pidió a legisladores jujeños que rechacen reformas en debate y solicitó al Ministerio de Educación una mesa pedagógica para abordar problemáticas específicas del sistema público. También incluyeron un pedido administrativo vinculado a la continuidad de docentes de orientación en audiovisuales.

Finalmente, el comunicado menciona una convocatoria para el 2 de marzo en el marco del juicio al ex secretario general Jorge Montero y un llamado a la CGT para avanzar con un paro general “en defensa de derechos”. Además, la asamblea se declaró en estado de asamblea permanente y expresó repudios políticos, incluyendo referencias al diputado Jorge Rizzotti y a la diputada Alejandra Zigarán.