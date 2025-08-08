viernes 08 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2025 - 08:52
Terciarios y universitarios.

Hasta cuándo se pueden reempadronar los estudiantes para el BEGU

El plazo para que los estudiantes accedan al BEGU vence a fin de mes. Para ello se deben presentar ciertos requisitos a fin de obtener el beneficio.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Hasta cuándo se pueden reempadronar los estudiantes para el BEGU

Hasta cuándo se pueden reempadronar los estudiantes para el BEGU

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que sigue habilitado el reempadronamiento del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU) para estudiantes de nivel terciario y universitario. La inscripción se extenderá hasta el 20 de agosto y se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial: sansalvadordejujuy.gob.ar/begu.

Lee además
BEGU.
Capital.

Mañana inician las inscripciones para el BEGU nivel universitario
Último día para realizar el BEGU Nivel Secundario
Educación.

Hoy es el último día para inscribirse en el BEGU 2025 nivel secundario

La directora de Atributos Sociales, Cynthia Haquim, instó a los beneficiarios a no postergar el trámite:

“Queremos aclarar que este trámite va a finalizar el 20 de agosto, una vez finalizada la fecha de inscripción, no podrán inscribirse en la página, así que es necesario que los alumnos no dejen pasar el tiempo y se inscriban en tiempo y forma”, advirtió.

begu transporte.jpg

Requisitos para acceder al beneficio

Los estudiantes interesados deberán presentar:

  • Constancia de alumno regular actualizada, con nombre y apellido, curso o año, y período lectivo a cursar. La constancia debe estar sellada y firmada por autoridad competente. En el caso universitario, debe indicar si el alumno es activo simple o pleno.

  • Documento Nacional de Identidad (último ejemplar), considerando el domicilio allí registrado.

  • Tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante.

Desde el municipio se aclaró que los estudiantes del nivel secundario para adultos no deberán realizar este reempadronamiento, ya que su beneficio continúa vigente.

Asimismo, las instituciones educativas de nivel terciario y universitario deberán enviar el listado de alumnos beneficiarios en carácter de declaración jurada, utilizando un correo institucional, a [email protected].

Actualización de la tarjeta SUBE

Desde SUBE Nación recordaron que mantener la tarjeta actualizada es esencial para que los beneficios sociales se apliquen correctamente al momento de viajar.

El trámite puede hacerse de dos maneras:

  • A través de la App SUBE: en la opción “Acreditá y consultá saldo” → “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte posterior del celular hasta que aparezca el mensaje de actualización (requiere Android 6 o superior y tecnología NFC).

  • En una Terminal Automática SUBE (TAS): acercar la tarjeta a la terminal hasta que el equipo indique que puede retirarse.

Puntos habilitados para actualizar la SUBE

En San Salvador de Jujuy hay 11 puntos donde los usuarios pueden realizar el trámite en Terminales Automáticas SUBE:

  • Edificio Raúl Alfonsín – Av. El Éxodo N° 215. Lun. a vie. de 8 a 12 y de 14 a 18 hs.

  • Dirección General de Rentas – Hipólito Yrigoyen Nº 1328. Lun. a vie. de 8 a 18 hs.

  • Delegación Municipal de Alto Comedero – Av. Forestal Nº 1990, Sector B3. Lun. a vie. de 8 a 20 hs.

  • C.P.V. “Santa Ana” – Comandante de la Colina esq. Capitán Kraus. Lun. a vie. de 8 a 12 hs.

  • C.P.V. “Madre Teresa de Calcuta” – Pampa Blanca esq. Av. Snopek, Sector B6. Lun. a vie. de 8 a 18 hs.

  • Delegación Municipal de Reyes – Av. Cafrune Nº 1561. Lun. a vie. de 8 a 14 hs.

  • C.P.V. Barrio 12 de Octubre – 9 de Julio N° 4600. Lun. a vie. de 8 a 14 hs.

  • C.P.V. Barrio Chijra – Llamas esq. Manantiales. Lun. a vie. de 8 a 13 hs.

  • C.P.V. Barrio Malvinas – Av. Mejías esq. San Luís. Lun. a vie. de 8 a 18 hs.

  • Dirección de Educación Superior – Tumusla Nº 625, B° Luján. Lun. a vie. de 8 a 14 hs.

  • Central de Monitoreo – Av. 19 de Abril esq. Ramírez de Velazco. Lun. a vie. de 8 a 18 hs.

  • Concejo Deliberante – Av. Bolivia 2571. Lun. a vie. de 8 a 12 hs.

Plazo y recomendación final

El municipio reiteró la importancia de cumplir con el reempadronamiento antes del 20 de agosto para garantizar la continuidad del beneficio. Mantener la tarjeta SUBE actualizada y cumplir con los requisitos solicitados son pasos esenciales para acceder sin inconvenientes al Boleto Estudiantil Gratuito y Universal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mañana inician las inscripciones para el BEGU nivel universitario

Hoy es el último día para inscribirse en el BEGU 2025 nivel secundario

Último día de inscripción en el BEGU para estudiantes secundarios

Aseguran el BEGU durante todo 2025 en San Salvador de Jujuy

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: detalles del Finde Estudiantil 2025

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

La versión tradicional de carne combina una mezcla de salsa boloñesa con capas de pasta, salsa bechamel y queso.
Cocina.

Paso a paso, la mejor receta para hacer lasaña rápido y fácil

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Presunto asesino serial de Jujuy: La madre del menor sabía que Matías Jurado era violento
Alto Comedero.

Presunto asesino serial de Jujuy: "La madre del menor sabía que Matías Jurado era violento"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel