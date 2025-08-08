Hasta cuándo se pueden reempadronar los estudiantes para el BEGU

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que sigue habilitado el reempadronamiento del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal ( BEGU ) para estudiantes de nivel terciario y universitario . La inscripción se extenderá hasta el 20 de agosto y se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial: sansalvadordejujuy.gob.ar/begu .

Educación. Hoy es el último día para inscribirse en el BEGU 2025 nivel secundario

Capital. Mañana inician las inscripciones para el BEGU nivel universitario

La directora de Atributos Sociales, Cynthia Haquim , instó a los beneficiarios a no postergar el trámite:

“Queremos aclarar que este trámite va a finalizar el 20 de agosto, una vez finalizada la fecha de inscripción, no podrán inscribirse en la página, así que es necesario que los alumnos no dejen pasar el tiempo y se inscriban en tiempo y forma”, advirtió.

Constancia de alumno regular actualizada , con nombre y apellido, curso o año, y período lectivo a cursar. La constancia debe estar sellada y firmada por autoridad competente. En el caso universitario, debe indicar si el alumno es activo simple o pleno.

Documento Nacional de Identidad (último ejemplar), considerando el domicilio allí registrado.

Tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante.

Desde el municipio se aclaró que los estudiantes del nivel secundario para adultos no deberán realizar este reempadronamiento, ya que su beneficio continúa vigente.

Asimismo, las instituciones educativas de nivel terciario y universitario deberán enviar el listado de alumnos beneficiarios en carácter de declaración jurada, utilizando un correo institucional, a [email protected].

Actualización de la tarjeta SUBE

Desde SUBE Nación recordaron que mantener la tarjeta actualizada es esencial para que los beneficios sociales se apliquen correctamente al momento de viajar.

El trámite puede hacerse de dos maneras:

A través de la App SUBE : en la opción “Acreditá y consultá saldo” → “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte posterior del celular hasta que aparezca el mensaje de actualización (requiere Android 6 o superior y tecnología NFC).

En una Terminal Automática SUBE (TAS): acercar la tarjeta a la terminal hasta que el equipo indique que puede retirarse.

Puntos habilitados para actualizar la SUBE

En San Salvador de Jujuy hay 11 puntos donde los usuarios pueden realizar el trámite en Terminales Automáticas SUBE:

Edificio Raúl Alfonsín – Av. El Éxodo N° 215. Lun. a vie. de 8 a 12 y de 14 a 18 hs.

Dirección General de Rentas – Hipólito Yrigoyen Nº 1328. Lun. a vie. de 8 a 18 hs.

Delegación Municipal de Alto Comedero – Av. Forestal Nº 1990, Sector B3. Lun. a vie. de 8 a 20 hs.

C.P.V. “Santa Ana” – Comandante de la Colina esq. Capitán Kraus. Lun. a vie. de 8 a 12 hs.

C.P.V. “Madre Teresa de Calcuta” – Pampa Blanca esq. Av. Snopek, Sector B6. Lun. a vie. de 8 a 18 hs.

Delegación Municipal de Reyes – Av. Cafrune Nº 1561. Lun. a vie. de 8 a 14 hs.

C.P.V. Barrio 12 de Octubre – 9 de Julio N° 4600. Lun. a vie. de 8 a 14 hs.

C.P.V. Barrio Chijra – Llamas esq. Manantiales. Lun. a vie. de 8 a 13 hs.

C.P.V. Barrio Malvinas – Av. Mejías esq. San Luís. Lun. a vie. de 8 a 18 hs.

Dirección de Educación Superior – Tumusla Nº 625, B° Luján. Lun. a vie. de 8 a 14 hs.

Central de Monitoreo – Av. 19 de Abril esq. Ramírez de Velazco. Lun. a vie. de 8 a 18 hs.

Concejo Deliberante – Av. Bolivia 2571. Lun. a vie. de 8 a 12 hs.

Plazo y recomendación final

El municipio reiteró la importancia de cumplir con el reempadronamiento antes del 20 de agosto para garantizar la continuidad del beneficio. Mantener la tarjeta SUBE actualizada y cumplir con los requisitos solicitados son pasos esenciales para acceder sin inconvenientes al Boleto Estudiantil Gratuito y Universal.