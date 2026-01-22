Crimen de Érika Álvarez: secuestran camionetas y escopetas en Yerba Buena

Avanzando con la investigación por el crimen de Érika Álvarez, los efectivos de la División Homicidios de Tucumán realizaron el pasado martes una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en el ámbito deYerba Buena.
Como resultado del importante operativo, secuestraron cinco camionetas, tres escopetas, pendrives, cinco celulares y una notebook vinculados a las oficinas donde funciona la empresa de Felipe Sosa, el principal acusado que ya se encuentra alojado en el complejo penitenciario de Benjamín Paz.
Detalles del hallazgo del cuerpo de Érika Álvarez
El cuerpo de Érika Álvarez fue hallado el 8 de enero pasado en un basural de Manantial Sur. Desde el momento en que se produjo el hallazgo del cuerpo de la víctima se trabajó en forma conjunta y precisa abordando todos los protocolos para lograr de forma rápida el esclarecimiento de dicho homicidio. Hasta el momento Sosa es el único y principal sospechoso del crimen de la joven, aunque los efectivos continúan con las diligencias investigativas y los trabajos relacionados a los datos que proporcionan la familia y las instrucciones de la fiscalía.
En los allanamientos también participaron efectivos de la División Delitos contra las Personas, Delitos Telemáticos y Económicos, y de las Unidades de Investigaciones de Yerba Buena y Lomas de Tafí. Todos fueron supervisados por el director General de Investigaciones, Comisario General Miguel Carabajal.