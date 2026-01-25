domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 13:23
Control.

Mordeduras de perros en Jujuy: 7 de cada 10 víctimas no denuncian y se pierden protocolos sanitarios

En Jujuy la mayoría de las mordeduras no se denuncia y eso impide activar la observación del perro, el control antirrábico y la vacunación adecuada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
mordedura de perros
Eso equivale a una relación 3 a 1 entre casos atendidos y casos denunciados. Traducido, 7 de cada 10 mordidos no denuncian y el sistema sanitario pierde la posibilidad de seguir al animal.

Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos
Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos

Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos

Qué pasa cuando no hay denuncia

Según explicó Jimena Saenz, veterinaria y directora de Zoonosis municipal, la denuncia “no es un trámite menor, es el punto de partida del protocolo sanitario”. Ese procedimiento habilita la ubicación del animal agresor, su observación antirrábica y la coordinación con los centros de salud. “Si no hay denuncia, no podemos observar al perro y no se puede descartar rabia”, señaló.

La funcionaria detalló que, cuando la denuncia sí se realiza, el animal es observado durante 10 días. “Si en ese período el perro muere, se sospecha de rabia”, indicó.

Esa observación es clave porque permite determinar si el paciente debe recibir una o varias dosis de vacuna antirrábica, según el resultado que informe el Instituto Pasteur de Buenos Aires, responsable del análisis definitivo. Cuando la víctima no denuncia, ese circuito queda bloqueado.

Quiénes consultan y por qué

En el Centro de Especialidades Norte se atienden principalmente mordeduras provocadas por perros desconocidos, que son las que requieren vacunación inmediata. “Allí funciona el vacunatorio provincial y asiste gente de toda la provincia. Trabajamos de 7 a 15”, indicó Galys Cazón Ruiz, directora del Centro.

Sobre el perfil de los pacientes explicó que “Asistieron 150 personas mordidas. La mayoría viene de barrios de Capital como San Pedrito, Campo Verde y Mariano Moreno, pero también de Alto Comedero, Palpalá y El Carmen”.

Otra característica que se repite en Jujuy es que muchos ataques no provienen de perros sin dueño, sino de animales que se encuentran sueltos en vía pública. Desde Zoonosis explicaron que esto suele vincularse con viviendas sin cerramiento adecuado, especialmente en Alto Comedero, uno de los barrios con más reportes.

Niños: el grupo más vulnerable

Los casos en niños generan mayor preocupación. Por su contextura, suelen recibir mordidas en zonas más sensibles. “A los niños los muerden en la cara”, señalaron desde Zoonosis, y recordaron el rol del Hospital de Niños como centro de derivación.

Por qué hay que denunciar

Las autoridades insisten en que la denuncia protege tanto al paciente como al entorno.

Una denuncia permite:

  • Activar el control antirrábico
  • Identificar al perro
  • Evitar nuevos ataques
  • Determinar si corresponde vacunación
  • Registrar zonas de riesgo

Sin ese paso, todo depende de la vacunación preventiva, pero se pierde información y trazabilidad sanitaria.

El dato final: la salud pública también está en juego

En Jujuy no se registraron casos de rabia humana en los últimos años, pero la vigilancia sigue activa porque las mordeduras “tienen alto impacto epidemiológico y se presentan todo el año”, explicó Jimena Saenz, veterinaria y directora de Zoonosis municipal. “Es clave que la población denuncie. Si no se informa, el sistema no puede intervenir”, advirtió.

Jubilados pueden acceder al 50 % de descuento en la tasa de recolección de residuos

