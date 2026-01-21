El año pasado 150 personas fueron vacunadas por mordeduras de perros: los barrios con más casos

Las mordeduras de perros continúan siendo un motivo frecuente de consulta en el sistema de salud jujeño. Según informó Gladys Cazón Ruiz,directora del Centro de Especialidades Norte, 150 personas recibieron vacunación antirrábica durante 2025, principalmente por ataques de perros desconocidos.
La mayoría de los casos registrados corresponden a barrios de San Salvador de Jujuy como San Pedrito, Campo Verde, Mariano Moreno y Alto Comedero, aunque también se asistieron personas de Palpalá y El Carmen.
El vacunatorio provincial funciona en el propio Centro de Especialidades Norte, donde se atiende de 7 a 15 horas y se reciben pacientes de toda la provincia.
Importancia de la ficha epidemiológica
Cazón Ruiz destacó que uno de los aspectos clave es completar correctamente la ficha epidemiológica, ya que en ella “figura la procedencia de donde el animal los mordió”. Este registro permite identificar zonas con mayor incidencia de ataques y determinar si los animales involucrados son conocidos u observables.
Qué hacer si la mordedura corresponde a una mascota del hogar
La directora aclaró que no todos los casos requieren vacunación inmediata. Cuando el animal pertenece al propio dueño o puede ser ubicado, debe permanecer en observación durante diez días. En esos casos, explicó que “no se coloca la vacuna si puede ser observable y fundamentalmente por veterinario”.
Sin embargo, si la lesión es profunda —especialmente en zonas sensibles como rostro o manos—, se aplica la vacuna por prevención.