El año pasado 150 personas fueron vacunadas por mordeduras de perros: los barrios con más casos

Las mordeduras de perros continúan siendo un motivo frecuente de consulta en el sistema de salud jujeño. Según informó Gladys Cazón Ruiz, directora del Centro de Especialidades Norte, 150 personas recibieron vacunación antirrábica durante 2025, principalmente por ataques de perros desconocidos.

Los barrios donde más ataques hubo en 2025 La mayoría de los casos registrados corresponden a barrios de San Salvador de Jujuy como San Pedrito, Campo Verde, Mariano Moreno y Alto Comedero, aunque también se asistieron personas de Palpalá y El Carmen.

El vacunatorio provincial funciona en el propio Centro de Especialidades Norte, donde se atiende de 7 a 15 horas y se reciben pacientes de toda la provincia.

MAPA BARRIOS MORDEDURAS Importancia de la ficha epidemiológica Cazón Ruiz destacó que uno de los aspectos clave es completar correctamente la ficha epidemiológica, ya que en ella “figura la procedencia de donde el animal los mordió”. Este registro permite identificar zonas con mayor incidencia de ataques y determinar si los animales involucrados son conocidos u observables.

Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos Durante de perros Qué hacer si la mordedura corresponde a una mascota del hogar La directora aclaró que no todos los casos requieren vacunación inmediata. Cuando el animal pertenece al propio dueño o puede ser ubicado, debe permanecer en observación durante diez días. En esos casos, explicó que “no se coloca la vacuna si puede ser observable y fundamentalmente por veterinario”. Sin embargo, si la lesión es profunda —especialmente en zonas sensibles como rostro o manos—, se aplica la vacuna por prevención. Embed - Informe sobre mordeduras de perros

