miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 14:59
Salud.

El año pasado 150 personas fueron vacunadas por mordeduras de perros: los barrios con más casos

En 2025 un total de 150 jujeños recibieron vacunación contra la rabia tras mordeduras de perros desconocidos, con mayor incidencia en barrios de la capital y zonas cercanas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
VACUNACION

Las mordeduras de perros continúan siendo un motivo frecuente de consulta en el sistema de salud jujeño. Según informó Gladys Cazón Ruiz, directora del Centro de Especialidades Norte, 150 personas recibieron vacunación antirrábica durante 2025, principalmente por ataques de perros desconocidos.

Los barrios donde más ataques hubo en 2025

La mayoría de los casos registrados corresponden a barrios de San Salvador de Jujuy como San Pedrito, Campo Verde, Mariano Moreno y Alto Comedero, aunque también se asistieron personas de Palpalá y El Carmen.

El vacunatorio provincial funciona en el propio Centro de Especialidades Norte, donde se atiende de 7 a 15 horas y se reciben pacientes de toda la provincia.

MAPA BARRIOS MORDEDURAS

Importancia de la ficha epidemiológica

Cazón Ruiz destacó que uno de los aspectos clave es completar correctamente la ficha epidemiológica, ya que en ella “figura la procedencia de donde el animal los mordió”. Este registro permite identificar zonas con mayor incidencia de ataques y determinar si los animales involucrados son conocidos u observables.

Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos
Durante de perros

Durante de perros

Qué hacer si la mordedura corresponde a una mascota del hogar

La directora aclaró que no todos los casos requieren vacunación inmediata. Cuando el animal pertenece al propio dueño o puede ser ubicado, debe permanecer en observación durante diez días. En esos casos, explicó que “no se coloca la vacuna si puede ser observable y fundamentalmente por veterinario”.

Sin embargo, si la lesión es profunda —especialmente en zonas sensibles como rostro o manos—, se aplica la vacuna por prevención.

Embed - Informe sobre mordeduras de perros

Alerta por tormentas.
SMN.

Sigue el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Por  Federico Franco

