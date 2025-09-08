lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 09:52
Siniestro vial.

Un hombre de 38 años murió en un choque múltiple: investigan las causas del accidente

La persona fallecida manejaba un Fiat Uno al impactar con otros dos autos; en uno iba un hombre de 67 años y una mujer de 66, y en el otro cinco personas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un hombre murió en un choque múltiple sobre la ruta 9 en Pilar.

Un hombre murió en un choque múltiple sobre la ruta 9 en Pilar.

Un hombre de 38 años murió el domingo por la noche tras un accidente de tránsito en el kilómetro 654 de la ruta nacional 9, próximo a Pilar, según informó la Departamental Río Segundo.

De acuerdo con fuentes policiales, la víctima conducía un Fiat Uno cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra dos vehículos: una camioneta Chevrolet S10 con un hombre de 67 años y una mujer de 66, y una Ford Ecosport con cinco ocupantes, incluido un menor.

Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias.

Al lugar llegaron efectivos policiales y un servicio de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento en el sitio del accidente. Las autoridades comenzaron las pericias para esclarecer cómo ocurrió este choque múltiple.

Un accidente con víctima fatal se produjo este domingo 7 de septiembre sobre la Ruta 9.

