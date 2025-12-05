sábado 06 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 20:00
Servicio.

Por el temporal, varios barrios de San Salvador de Jujuy quedaron sin luz

El temporal causó daños en la capital jujeña: hubo cortes de luz en distintos barrios y desde EJESA emitieron un comunicado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

La empresa indicó que las redes de distribución resultaron dañadas por la tormenta, principalmente por conductores cortados, lo que dejó sin suministro a los siguientes barrios:

Asimismo indicaron que se produjo una falla en el Distribuidor Luján que abastece los Barrios: Coronel Arias - EPAM III - San Guillermón - 20 de Junio - Santa Rosa y parte de Bº Luján. "Nuestro personal técnico se encuentra recorriendo la red de distribución a fin de identificar la falla y proceder a su normalización".

Los barrios Moreno - Bº Bajo Gorriti y Bº Castañeda, se encuentran con suministro normal

-El Distribuidor Azopardo fue normalizado parcialmente, quedando sin suministro un sector de Barrio San Pedrito, entre Azopardo y Perón, y entre Puesto del Marqués y Av. Alte. Brown. "En dicha zona se encuentra trabajando la cuadrilla técnica para reparar la red y proceder a la normalización total".

Desde EJESA confirmaron que “avanzan las reparaciones de las redes” y que continuarán informando sobre la normalización del servicio en cada zona.

Embed

La Cena Blanca 2025 fue suspendida por el temporal

Otra de las consecuencias de la fuerte tormenta fue la suspensión de la Cena Blanca 2025, que debía realizarse este viernes en el predio de la Ciudad Cultural. El Ente Autárquico Permanente confirmó que el evento se reprograma para este sábado desde las 19 horas, luego de que se registraran daños en las instalaciones.

