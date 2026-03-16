Traslado del personal Docente y asistencia a la comunidad de Normenta tras el temporal

Equipos de distintos organismos del Gobierno de Jujuy realizaron tareas de asistencia y relevamiento en la comunidad de Normenta tras las lluvias que afectaron la zona, mientras que a docentes de establecimientos rurales de Normenta y San Bernardo se les realizó el traslado debido a las dificultades de acceso.

traslado en normenta Las acciones comenzaron el viernes 13 de marzo con la participación de personal de los ministerios de Educación, Seguridad, Salud y Desarrollo Humano, además de equipos de asistencia que acompañaron a docentes y miembros de la comunidad educativa durante el proceso.

En la localidad de San Bernardo, las condiciones climáticas afectaron los accesos a la zona, por lo que se dispuso la evacuación de los docentes de los distintos niveles educativos. El traslado se realizó por vía terrestre una vez que las condiciones de seguridad lo permitieron.

Normenta (1) La situación fue más compleja en Normenta, donde el estado de los caminos impidió inicialmente el acceso por tierra. Ante ese escenario, se organizó un operativo aéreo y, tras tres intentos, un helicóptero logró evacuar a docentes de la Escuela Secundaria Rural N.º 1.

Además de los traslados, se enviaron alimentos e insumos para garantizar el abastecimiento de la comunidad educativa. Según se informó, las actividades escolares de los niveles inicial y primario en Normenta continúan desarrollándose con normalidad. Las intervenciones incluyeron también recorridos y relevamientos en la zona para evaluar la situación de las familias afectadas por el temporal y coordinar asistencia en el territorio.

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