Ledesma: rescataron una cría de tapir de muy pocos días de vida

Una cría de tapir (Tapirus terrestris) fue rescatada en las últimas horas en la zona de Ledesma, luego de que personal de la Empresa Ledesma la encontrara dentro de un desarenador, una estructura utilizada para remover arena y sedimentos del agua. El hallazgo ocurrió mientras los trabajadores realizaban tareas de rutina y, de inmediato, dieron aviso al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), que activó el protocolo de rescate.

Se trata de una hembra de aproximadamente 15 kilos, estimada entre los 20 y 30 días de vida. Aunque presenta un buen estado general de salud, su corta edad la mantiene en una situación delicada. Pese a los esfuerzos del personal de la empresa por localizar a la madre, no hubo éxito. La presencia del progenitor es clave para garantizar que la cría pueda desarrollarse de manera natural y permanecer en silvestría.

Actualmente, el ejemplar permanece bajo observación permanente y requiere cuidados intensivos. El equipo veterinario inició un plan de alimentación basado en fórmulas especiales que buscan replicar las propiedades nutricionales de la leche materna del tapir, fundamentales para su correcto crecimiento en esta etapa temprana.

El tapir es una especie de alto valor ecológico y cumple un rol esencial como dispersor de semillas en los bosques de Yungas. Por ello, cada rescate tiene un fuerte impacto en la conservación del ambiente. La cría permanecerá en el centro hasta completar su desarrollo y atravesar todas las etapas necesarias para una futura reinserción segura en su hábitat natural.

