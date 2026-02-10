Patricia Bullrich aseguró que la reforma laboral se tratará este miércoles y será aprobada

La senadora Patricia Bullrich aseguró que hubo “un acuerdo muy sólido con los legisladores dialoguistas" tras una reunión que mantuvo en el Congreso para cerrar el articulado final de la reforma laboral , la cual se debatirá en el Senado este miércoles 11 de febrero.

“Tenemos una buena cantidad de votos -para la aprobación del proyecto. Llegamos a un acuerdo muy sólido. Lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar”, sostuvo la senadora libertaria. Cabe destacar que la reunión tuvo un objetivo concreto: asegurar los votos necesarios en la votación en particular, donde el texto todavía presenta zonas de tensión. En el oficialismo dan por descontada la aprobación en general del proyecto, pero admiten que el verdadero desafío está en sostener cada artículo.

En este sentido, está previsto que la sesión donde será tratada la iniciativa, se desarrolle este miércoles a partir de las 11.

El senador radical, Eduardo Vischi, confirmó que “el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar completo la ley en general”, pero reconoció que puede haber algunos puntos específicos donde los senadores hagan observaciones en particular, ya que, estos puntos pueden llegar a "tener vinculaciones con sus provincias". Sin embargo, volvió a afirmar: "El bloque va a acompañar el proyecto de ley”.

“Estoy de acuerdo (con el planteo que hacen algunos gobernadores), por lo menos que no sea de la noche a la mañana. Se necesita previsibilidad en el tiempo y eso es muy importante, más allá del optimismo que tiene el Gobierno de que se va a recuperar lo que se pueda mermar ahora, creo que hay que asegurarlo, porque las provincias no la están pasando bien”, agregó poco antes de ingresar a la reunión.

image

Cómo avanzan las negociaciones

El dictamen de mayoría se firmó en diciembre, hace poco más de un mes y medio, y desde entonces la discusión avanzó de manera irregular. Mientras algunos operadores insistieron en instalar dudas sobre el resultado final, en el oficialismo señalan que el foco siempre estuvo puesto en la letra chica.

En estas horas, el conteo fino volvió a ganar centralidad. La jefa del bloque de LLA en la Cámara Alta aseguró días atrás que el nivel de acuerdo sobre el articulado ronda el 95%, tras haber partido de un consenso cercano al 80%. No descartan que ese número vuelva a moverse en las próximas horas, aunque nadie se anima a darlo por cerrado.

Los senadores dialoguistas ya anticiparon que, tras acompañar el proyecto en general, impulsarán una modalidad de votación que permita segmentar el texto. La propuesta incluye votar capítulos completos en algunos tramos y, en los puntos más sensibles, avanzar artículo por artículo.

Del lado opositor, el escenario aparece fragmentado pero activo. El kirchnerismo, con bajo perfil público en esta discusión, se moverá en bloque junto a un grupo de peronistas que mantiene una relación oscilante con el gobierno de Javier Milei, además de algunos representantes provinciales que suelen definir su voto sobre la hora. En la Casa Rosada observan ese armado con tranquilidad y consideran que el análisis opositor del proyecto fue superficial.