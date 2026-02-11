Reforma laboral: cuáles fueron los cambios que concedió el Gobierno

La iniciativa de Reforma Laboral circula desde hace semanas entre el Ministerio de Economía y los bloques considerados “dialoguistas” en el Senado , que reclaman modificaciones al texto original. Hasta el momento, la Casa Rosada solo accedió a introducir ajustes puntuales.

Reclamo. Rechazo a la Reforma Laboral: gremios y CTA marcharán por el centro de Jujuy

Todo esto se da en una lógica de negociación política que incluye gestos hacia mandatarios provinciales dispuestos a aportar respaldos tanto para esta ley como para la reducción del Impuesto a las Ganancias a las sociedades que contempla el paquete oficial.

Los legisladores del bloque La Libertad Avanza , encabezados por Patricia Bullrich ; los radicales, con la firma de Eduardo Vischi ; y otros senadores como Luis Juez , Carlos Arce y Beatriz Ávila , solicitaron convocar una sesión extraordinaria para este 11 de febrero con el objetivo de debatir la reforma laboral. Según sus declaraciones, agrupan a “44 senadores”, aunque entre ellos no figura Alfredo De Angeli , titular del bloque PRO.

El proyecto de reforma laboral está blindado en sus puntos principales, pero el ministro Caputo acepta cambios que benefician a provincias aliadas.

La sección tributaria de la reforma laboral contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas, al recortar la alícuota de los tramos superiores de la escala desde el 1 de enero de 2026 , pasando del 30% al 27% y del 35% al 31,5% .

Además, incorpora el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una versión más acotada del RIGI destinado a grandes proyectos de la Ley Bases, que establece beneficios fiscales, como el pago de IVA con certificados tributarios y la amortización acelerada en Ganancias.

Qué se discute de la reforma laboral con los aliados.

El RIMI está pensado para distintos tamaños de empresas: pequeñas con inversiones hasta u$s150.000, medianas tramo 1 con aportes de hasta u$s3,5 millones, medianas tramo 2 con inversiones de hasta u$s9 millones, y el resto de medianas y grandes, con aportes superiores a $30 millones.

Los legisladores que integran el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) respaldarán la reforma laboral y, en el caso particular de Santa Fe, se comprometieron a aprobar sin restricciones la reducción del Impuesto a las Ganancias. Como consecuencia, el Ejecutivo les otorgó una modificación tributaria que favorece de manera destacada a los productores del sector agropecuario de esa provincia, según detalló la senadora Carolina Losada.

El capítulo impositivo de reforma laboral disminuye el Impuesto a las Ganancias para empresas.

Qué concedió el Ministerio de Economía

En uno de los habituales vaivenes de documentación entre el Ministerio de Economía y el Senado, el bloque de la UCR se encontró con una sorpresa: el ministro Luis Caputo incorporó en el proyecto un requerimiento presentado por Carolina Losada, que propone extender el RIMI para que también alcance a personas físicas.

La iniciativa busca contemplar la realidad de Santa Fe, donde aproximadamente tres de cada cuatro productores agropecuarios son pequeños chacareros (personas humanas), según detalló Losada, y su inclusión en el RIMI permitirá facilitar la compra de maquinaria agrícola para este sector.

Qué cambios clave concede el Gobierno para el apoyo de los gobernadores.

Otro planteo de Carolina Losada que aún no recibió respuesta por parte del Ejecutivo consiste en mantener vigente el Estatuto del Periodista, en lugar de derogarlo, proponiendo un período de seis meses para elaborar un nuevo marco normativo, dado que el actual incluye disposiciones vinculadas a la protección de la libertad de prensa.

Existen, además, otras modificaciones que el Ministerio de Economía aceptó con el fin de sostener el respaldo de los bloques aliados, aunque los detalles de esas medidas no se hicieron públicos.

Qué provincias aliadas apoyan o condicionan Ganancias

La reducción del Impuesto a las Ganancias provoca un intenso conflicto entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales que necesitan aportar senadores favorables para aprobar la reforma laboral, ya que esta medida afecta de manera directa los recursos de la coparticipación.

Maximiliano Pullaro.

Si bien la mayoría de los mandatarios considerados “aliados” respaldan los cambios en la legislación laboral, algunos condicionan o incluso rechazan su apoyo por la merma en Ganancias a empresas, que implicaría una pérdida estimada de unos $1,2 billones para las provincias.

Respaldo condicionado (con compensación): Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) respaldan la reforma laboral, pero insisten en no perder ingresos propios.

Apoyo aliado: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut) apoyan la iniciativa, aunque sus senadores buscan que el impacto económico lo absorba el Gobierno nacional o se difiera hasta 2027.

Alfredo Cornejo (Mendoza).

Quiénes apoyan de manera incondicional

El mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, sorprendió al mostrarse receptivo a la baja del Impuesto a las Ganancias.

“No hablé con el Gobierno pero no estamos en contra de eso si es que se da un apoyo a las pymes en la provincia”, declaró. Según la senadora Carolina Losada, Pullaro confía en que la recuperación económica y el impulso a las pequeñas y medianas empresas compensen la eventual reducción de recursos por coparticipación.

Rogelio Frigerio.

En tanto, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, mantiene un respaldo firme al proyecto nacional, aun frente a las críticas dentro del PJ local por la merma de $81.000 millones que implicaría para su distrito.

“Te llevás un apoyo contundente a los proyectos de reformas”, le comentó al ministro del Interior, Diego Santilli, durante su paso por Paraná en enero de 2026. Estos apoyos se consolidan con incentivos del Ejecutivo, que incorporó modificaciones en la reforma laboral favoreciendo a los productores del sector agropecuario de esas jurisdicciones.