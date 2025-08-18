lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 19:13
Amor.

¿El puente parisino en Jujuy? Aparecieron candados con iniciales y generó intriga

Al menos 12 candados aparecieron en el puente Gorriti, desatando preguntas sobre la inspiración en París y Venecia y la tradición de sellar el amor con un candado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candados en el puente Gorriti.

Candados en el puente Gorriti.

En las últimas semanas, vecinos y visitantes de San Salvador de Jujuy notaron la aparición de candados sujetos en las barandas del puente Gorriti.Este inusual evento generó intriga y cuestionamientos en la sociedad local, que se preguntó si se estaba replicando una tradición conocida en ciudades como París y Venecia, donde cientos de candados con iniciales de parejas simbolizan el amor eterno.

Candados en puente gorriti

¿Qué dicen los vecinos de los candados?

Al recorrer el puente, varias personas fueron consultados sobre esta inusual actividad. La mayoría de las parejas manifestó que no colocaría un candado, destacando además que desconocían el significado real de esta moda. Algunos expresaron que les parecían curioso pero no tenían muy claro cuál era el origen ni el propósito de dejar un candado ligado a un puente como símbolo de amor.

candados puente -2

“Me parece una costumbre atractiva en teoría, pero no sabría decir si aquí tiene sentido o es solo un acto pasajero”, comentó una joven pareja que pasaba por el lugar. Otro grupo de amigos coincidió en que estas “llamativas”, pero no se sintió motivado a participar ni a adherirse a la tradición.

El misterio de los candados en el puente Gorriti sigue abierto, y quizás pronto se conozca si se trata de una iniciativa local que pretende emular una costumbre internacional, o simplemente una expresión espontánea de los visitantes en el corazón de Jujuy.

El puente parisino de Jujuy - IG

FUENTE: nota.texto7

