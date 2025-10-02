Avanza el debate por la licitación del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Este miércoles por la mañana, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy abrió el debate sobre la licitación pública del sistema de transporte urbano de pasajeros . La reunión contó con la presencia del secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, y del director general de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, quienes respondieron consultas de los ediles y presentaron detalles técnicos de los nuevos recorridos proyectados.

Guillermo Marenco calificó la reunión como positiva. “Pudimos explicar cada detalle del pliego y despejar dudas de los concejales. Es importante que el proceso se desarrolle con transparencia y que todas las partes tengan la posibilidad de revisar la información”, afirmó.

El funcionario subrayó que los equipos municipales seguirán trabajando en conjunto con los ediles para que el debate avance de manera ordenada y participativa.

Durante el encuentro, Frías mostró mediante imágenes los alcances de las líneas a licitar. El pliego contempla la creación de circuitos que buscan atender la demanda en barrios que crecieron en los últimos años, como Los Aires del Alto y distintos sectores de Alto Comedero.

Además, se planteó la posibilidad de convenios interjurisdiccionales con localidades cercanas como San Antonio, lo que permitiría brindar cobertura a sectores como La Almona y Loteo Navea.

Un proceso abierto a la participación ciudadana

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destacó que el análisis del pliego recién comienza y que el objetivo es abrir la discusión a la sociedad. “Vamos a convocar a instituciones como la Universidad Nacional de Jujuy y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otras, para que sumen ideas y aportes”, señaló.

La intención de los ediles es que la definición del dictamen final sea producto de un proceso participativo, teniendo en cuenta que entre el 70 y el 80 % de la movilidad urbana depende del sistema de colectivos.

Transporte eléctrico y seguridad vial

Aguiar también resaltó la propuesta conjunta con el Gobierno de la Provincia para implementar un sistema de transporte circular en la capital jujeña. Se prevé la incorporación de colectivos eléctricos, lo que no solo impactaría en la reducción de la contaminación, sino también en la seguridad vial dentro del área céntrica.

Esta innovación apunta a acompañar la modernización del sistema de transporte urbano, en línea con las tendencias que ya se aplican en grandes ciudades.