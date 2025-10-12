Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable

La especie perdió más del 95 por ciento de su distribución original en Argentina, hoy quedan menos de 200 ejemplares dispersos y aislados en pequeños grupos (Rewilding)

Qaramta fue el primer macho monitoreado en El Impenetrable en 2019, su hallazgo marcó el inicio de una estrategia inédita de recuperación de la especie (Rewilding)

La llegada de hembras silvestres de yaguareté permite formar núcleos reproductivos viables, un paso indispensable para revertir décadas de retroceso en la población chaqueña (Rewilding)

El regreso del yaguareté al norte argentino sumó un nuevo hito, se trata de Acaí , una hembra nacida en libertad en Iberá (Corrientes) , fue liberada en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco). Es una acción interinstitucional impulsada por Parques Nacionales, la provincia y organizaciones de conservación.

El ejemplar, llamada Acaí , nació en estado silvestre en el Parque Nacional Iberá , en Corrientes, y es la quinta hembra reintroducida en la región chaqueña dentro del proyecto conjunto impulsado por la Administración de Parques Nacionales (APN) , la Fundación Rewilding Argentina (FRA) y el Gobierno del Chaco .

En el Chaco argentino, durante años solo se registraban machos dispersantes , lo que cerraba la puerta a la reproducción. Desde 2019, cuando se detectó al macho Qaramta y se lo monitoreó con collar, se diseñó una estrategia para atraer hembras y reconstruir una población viable.

Con Acaí, ya son cinco las hembras liberadas en El Impenetrable —entre ellas Keraná, Nalá, Miní y Quiyoc —, paso clave para aumentar la diversidad genética y consolidar un núcleo reproductivo. La liberación se realizó abriendo la compuerta del preencierro, desde donde el animal se internó en el monte.

El avance se da a días del lanzamiento de Ríos del Yaguareté (Jaguar Rivers Initiative), una alianza transfronteriza (Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia) que busca reconectar corredores y restaurar paisajes clave para la especie y otros grandes vertebrados.

Los resultados ya asoman: en agosto de 2025 se registró el primer nacimiento “salvaje” en 35 años dentro del parque, con la hembra Nalá fotografiada junto a su cría. Ese dato confirma que la población vuelve a reproducirse en libertad.

Contexto de la importancia de esta liberación

En Argentina el yaguareté perdió más del 95% de su distribución histórica y sobreviven entre 200 y 250 ejemplares; en el Gran Chaco se estima menos de 20. Por eso cada hembra libre multiplica las chances de recuperación.

“El objetivo es transformar una población casi extinguida en otra reproductiva y saludable, ampliando áreas protegidas y conectividad”, sintetizan desde el equipo de conservación. Con Acaí en el monte, El Impenetrable escribe otro capítulo de restauración ecológica que hace pocos años parecía imposible.

Hasta hace pocos años, los registros de yaguaretés en el Chaco argentino se reducían a menos de diez ejemplares, todos machos dispersantes que sobrevivían en zonas aisladas. Sin hembras, la población estaba destinada a la extinción.

La llegada de Acaí se suma a los esfuerzos iniciados en 2019, cuando un guardaparque encontró las huellas de un macho solitario en El Impenetrable. A ese animal se lo llamó Qaramta y se le colocó un collar con GPS para monitorear sus movimientos. Fue el inicio de una estrategia inédita que combinó individuos silvestres y cautivos para recuperar una población funcional.

En ese contexto, Qaramta se apareó con hembras traídas del Centro de Reintroducción de Yaguaretés de Iberá. De esa unión nacieron cachorros destinados a vivir en libertad. La presencia de estas hembras también atrajo a otros machos silvestres, como Tewuk y Tañhí Wuk, lo que demostró que la especie aún conservaba capacidad de expansión si se ofrecían condiciones adecuadas.

El Chaco es un bosque seco inmenso que se extiende por Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Aunque es el segundo bosque más grande de Sudamérica después del Amazonas, continúa poco protegido y vulnerable a la deforestación. Su rol ecológico es clave: funciona como corredor biológico, regula el clima y sostiene comunidades humanas que dependen de sus recursos naturales.