domingo 07 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 - 17:24
Quién fue Carlo Acutis, el santo millennial de la Iglesia Católica

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en una emotiva ceremonia. Se trata del primer santo de la generación millenial

Por  Ramiro Menacho
Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991. Fue un adolescente italiano cuya profunda fe católica y habilidades tecnológicas lo convirtieron en una figura emblemática para los jóvenes del siglo XXI. Con apenas 15 años, falleció de leucemia fulminante en Monza el 12 de octubre de 2006. Desde entonces, su vida trascendió hasta llegar a ser canonizado como el primer santo millennial en septiembre de 2025.

Formación temprana y espiritualidad

Nacido en Londres y criado en Milán, Carlo provino de una familia no muy practicante. A pesar de ello, su fe floreció desde una edad temprana: recibió la Primera Comunión a los siete años y desde entonces asistía diariamente a misa, rezaba el Rosario y participaba de la adoración eucarística.

Su máxima espiritual fue clara y sencilla: “Estar unido a Jesús: ese es mi plan de vida”. Asimismo, definía la Eucaristía como “la autopista al cielo”.

Tecnología al servicio de la fe

Apasionado por la informática, Carlo aprendió a programar y diseñó sitios web que evidenciaban su compromiso espiritual. Su obra más destacada fue la creación de una exposición digital interactiva sobre los milagros eucarísticos, recopilando decenas de casos reconocidos por la Iglesia en un portal accesible y moderno.

Ese enfoque le valió el apodo de “el influencer de Dios” (o “patrono de Internet”), pues supo unir lenguaje juvenil y tecnología con evangelización.

Vida cotidiana y caridad

A pesar de su dedicación espiritual, Carlo disfrutaba de pasatiempos habituales como los videojuegos, el fútbol y la naturaleza. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por gestos solidarios: enseñaba catecismo, colaboraba con comedores sociales —como los de los Capuchinos y las misioneras de la Madre Teresa—, repartía comida a personas en situación de calle y ayudaba a niños con dificultades escolares.

Muerte y proceso de santidad

En octubre de 2006 le diagnosticaron una leucemia fulminante. Falleció el 12 de ese mes, tras una breve enfermedad. Fue sepultado en Asís —por deseo propio— vestido con zapatillas, jeans y sudadera, tal como lo hacía en vida. Su tumba, abierta y accesible, se volvió destino de peregrinación.

El proceso de canonización avanzó con notable rapidez:

  • Declarado “venerable” en 2018.
  • Beatificado en 2020 tras atribuirse el primer milagro en Brasil.
  • Se reconoció un segundo milagro en 2024, allanando el camino hacia la canonización.

Finalmente, fue oficialmente canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el papa León XIV en una ceremonia multitudinaria en la Plaza de San Pedro, donde cerca de 80 000 fieles asistieron. Se convirtió así en el primer santo millennial de la Iglesia.

Los milagros que se le reconocen

El primer milagro aprobado por la Iglesia fue la curación extraordinaria de un niño brasileño que padecía una malformación congénita del páncreas —llamada "páncreas anular"— la cual se resolvió de manera fulminante tras entrar en contacto con una reliquia de Carlo Acutis, en 2013. Este caso abrió el camino para su beatificación en octubre de 2020.

El segundo milagro que posibilitó su canonización ocurrió en Costa Rica en 2022. Una joven universitaria, Valeria Valverde, sufrió una caída en bicicleta que le provocó un traumatismo craneal severo —los médicos consideraron su estado como crítico y de muy baja probabilidad de supervivencia. Su madre peregrinó hasta la tumba de Carlo en Asís y oró por su recuperación.

De forma inmediata, Valeria comenzó a respirar por sí misma y continuó un avance notable y completo en los días siguientes, lo que fue considerado médicamente inexplicable. Este milagro fue aprobado en mayo de 2024 por el Papa Francisco.

