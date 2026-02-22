Segunda y última jornada de corsos capitalinos en Avenida Savio

Este domingo 22 de febrero, la ciudad vivirá la segunda y última jornada de los Corsos Capitalinos sobre avenida General Savio , en lo que será el broche de oro del Carnaval 2026 organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El evento comenzará a las 18 horas, con entrada libre y gratuita, y contará con un amplio despliegue artístico y cultural.

Atención. Corsos capitalinos: horarios, cambios en el tránsito y todos los detalles

Tras la multitudinaria convocatoria en Alto Comedero, donde miles de personas acompañaron el paso de comparsas y agrupaciones, la fiesta se traslada al centro con una propuesta aún más amplia y pensada para que vecinos, vecinas y turistas disfruten en familia.

La avenida Savio será escenario de una verdadera celebración popular con la participación de más de 50 agrupaciones de danza. Desfilarán tinkus, diabladas, morenadas, caporales, sayeros y comparsas indígenas, en una muestra de la diversidad y riqueza cultural que caracteriza al carnaval jujeño.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el regreso de la categoría Ballet Folklórico, que vuelve a formar parte del espectáculo aportando su impronta tradicional y sumando aún más color y talento a la jornada.

Cortes de tránsito desde las 17 horas

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento, desde las 17:00 se implementarán cortes y restricciones de circulación en distintos puntos de la ciudad. Las interrupciones se realizarán en:

Calilegua y Av. El Éxodo

Tumusla y Av. El Éxodo

Tumusla y Humahuaca

Av. Gral. Savio (derivador Estadio 23 de Agosto)

Av. Gral. Savio y Lincoln

Av. Savio y Av. El Éxodo

Humahuaca y Santa Bárbara

Monteagudo y Pichincha

Monteagudo y Echagüe

Keller y Monteagudo

Derivador ingreso Av. Gral. Savio (Riobamba)

Las restricciones se mantendrán mientras se desarrollen las actividades programadas.

Cambios en el transporte urbano

También desde las 17:00 se modificarán los recorridos habituales del transporte urbano.

Unidades con destino a zona sur:

Circularán por Av. El Éxodo – Pueyrredón – J. M. Gorriti – Párroco Marshke – Paso Nivel Acceso a Riobamba – Av. Gral. Savio, retomando luego su recorrido habitual.

Unidades con destino al casco céntrico:

El trayecto será por Av. Gral. Savio – Derivador hacia Párroco Marshke (altura Riobamba) – Chimborazo – Las Heras – Pasaje Las Pasadas – Párroco Marshke – Hipólito Yrigoyen – Iriarte – Lisandro de la Torre, retomando su recorrido habitual.

Recomendaciones a la comunidad

Desde el municipio solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal afectado al operativo.

Con una amplia convocatoria y un fuerte despliegue artístico, los Corsos Capitalinos se despiden este domingo con una jornada que promete música, danza y alegría, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes del calendario cultural jujeño.