Segunda y última jornada de corsos capitalinos en Avenida Savio
Este domingo 22 de febrero, la ciudad vivirá la segunda y última jornada de losCorsos Capitalinos sobre avenida General Savio, en lo que será el broche de oro del Carnaval 2026 organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El evento comenzará a las 18 horas, con entrada libre y gratuita, y contará con un amplio despliegue artístico y cultural.
Tras la multitudinaria convocatoria en Alto Comedero, donde miles de personas acompañaron el paso de comparsas y agrupaciones, la fiesta se traslada al centro con una propuesta aún más amplia y pensada para que vecinos, vecinas y turistas disfruten en familia.
Más de 50 agrupaciones y el regreso del Ballet Folklórico
La avenida Savio será escenario de una verdadera celebración popular con la participación de más de 50 agrupaciones de danza. Desfilarán tinkus, diabladas, morenadas, caporales, sayeros y comparsas indígenas, en una muestra de la diversidad y riqueza cultural que caracteriza al carnaval jujeño.
Uno de los grandes atractivos de esta edición será el regreso de la categoría Ballet Folklórico, que vuelve a formar parte del espectáculo aportando su impronta tradicional y sumando aún más color y talento a la jornada.
Cortes de tránsito desde las 17 horas
Con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento, desde las 17:00 se implementarán cortes y restricciones de circulación en distintos puntos de la ciudad. Las interrupciones se realizarán en:
Calilegua y Av. El Éxodo
Tumusla y Av. El Éxodo
Tumusla y Humahuaca
Av. Gral. Savio (derivador Estadio 23 de Agosto)
Av. Gral. Savio y Lincoln
Av. Savio y Av. El Éxodo
Humahuaca y Santa Bárbara
Monteagudo y Pichincha
Monteagudo y Echagüe
Keller y Monteagudo
Derivador ingreso Av. Gral. Savio (Riobamba)
Las restricciones se mantendrán mientras se desarrollen las actividades programadas.
Cambios en el transporte urbano
También desde las 17:00 se modificarán los recorridos habituales del transporte urbano.
Unidades con destino a zona sur:
Circularán por Av. El Éxodo – Pueyrredón – J. M. Gorriti – Párroco Marshke – Paso Nivel Acceso a Riobamba – Av. Gral. Savio, retomando luego su recorrido habitual.
Unidades con destino al casco céntrico:
El trayecto será por Av. Gral. Savio – Derivador hacia Párroco Marshke (altura Riobamba) – Chimborazo – Las Heras – Pasaje Las Pasadas – Párroco Marshke – Hipólito Yrigoyen – Iriarte – Lisandro de la Torre, retomando su recorrido habitual.
Recomendaciones a la comunidad
Desde el municipio solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal afectado al operativo.
Con una amplia convocatoria y un fuerte despliegue artístico, los Corsos Capitalinos se despiden este domingo con una jornada que promete música, danza y alegría, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes del calendario cultural jujeño.