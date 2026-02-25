Javier Milei posterga la designación de jueces de la Corte Suprema y prioriza las reformas tributaria y política

Javier Milei posterga la designación de jueces de la Corte Suprema y prioriza reformas tributaria

En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional definió las prioridades legislativas para 2026 y dejó en segundo plano la designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La administración de Javier Milei concentra sus esfuerzos en la reforma tributaria , la reforma política y modificaciones estructurales como la Ley de Glaciares.

Aunque el máximo tribunal registra vacantes sin cubrir, la Casa Rosada prioriza proyectos vinculados al esquema fiscal, al sistema electoral y a reformas institucionales.

El oficialismo debe completar dos lugares en la Corte Suprema luego del rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla.

El escenario judicial también muestra 146 cargos de jueces federales sin designación, además de 37 fiscales y 45 defensores públicos pendientes de nombramiento. Estas vacantes representan cerca del 40% de la estructura judicial nacional.

Desde el Ministerio de Justicia circulan nombres para cubrir esos puestos, aunque la decisión política sobre el envío de los pliegos al Senado depende de la conducción oficialista.

Reforma política y cambios en el sistema electoral

Entre las iniciativas que el Ejecutivo impulsa para 2026 figura una reforma política orientada a reforzar los controles sobre el financiamiento de los partidos y a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

También se analiza una modificación en la Boleta Única Papel. La propuesta suma un casillero que permita votar a todos los candidatos de una misma fuerza con una sola marca.

En las reuniones oficiales se evalúa la correlación de fuerzas en el Congreso y la cantidad de votos disponibles para avanzar con estas iniciativas.

Reforma tributaria y modificaciones a la Ley de Glaciares

El Gobierno busca avanzar además con cambios en el sistema tributario como parte de su agenda económica. El proyecto apunta a una reestructuración del esquema impositivo.

En paralelo, el Senado analiza modificaciones a la Ley de Glaciares, otro de los puntos que el Ejecutivo considera prioritarios dentro de las sesiones ordinarias.

A esto se suma el desarrollo de un nuevo Código Penal, cuyo contenido aún no se conoce en su totalidad.

Pacto de Mayo y compromisos fiscales

Dentro del paquete legislativo aparece la iniciativa firmada en el Pacto de Mayo, que establece un compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria.

Entre los proyectos vinculados a ese acuerdo también figura la Ley de Libertad Educativa, rubricada junto a gobernadores dialoguistas.

Mientras tanto, la cobertura de vacantes judiciales queda relegada en el cronograma inmediato, a la espera de definiciones políticas y negociaciones parlamentarias.