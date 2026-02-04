miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 19:13
Luto.

Murió Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar, a los 64 años

Juan Carlos Velázquez, conocido popularmente como “El Mini” de Duro de Domar, falleció este miércoles a los 64 años, lo confirmó el periodista Juan Etchegoyen.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
"El Mini" de Duro de Domar, cuya figura se volvió inolvidable en el ciclo televisivo conducido por Roberto Pettinato, ingresó a la clínica con una neumonía severa y fue trasladado más tarde a terapia intensiva. Según detalló Etchegoyen, sufrió un infarto y no pudieron reanimarlo.

Velázquez alcanzó gran popularidad por sus ocurrencias y su presencia singular en Duro de Domar, donde su personaje conquistó al público por su humor espontáneo y su carisma en pantalla.

La salud comprometida de "El Mini"

En los últimos años, el actor y humorista había atravesado diversos problemas de salud. En 2024 fue internado de urgencia luego de sufrir una fuerte descompensación, con intensos dolores en el pecho y dificultades para respirar. En aquella oportunidad, el propio Velázquez relató que los médicos le detectaron arterias obstruidas, por lo que debió someterse a un tratamiento inmediato.

Luego de ese episodio, había hablado públicamente sobre el impacto que el susto tuvo en su vida y la importancia de cuidarse. “Gracias a Dios no era mi hora todavía. Estoy muy bien y Dios me permite seguir vivo”, expresó entonces.

Tras su paso por televisión, Velázquez había debido reinventarse fuera de los medios, dedicándose a otros trabajos para mantenerse. Su trayectoria, sin embargo, siempre quedó asociada al afecto de quienes lo siguieron desde su etapa más televisiva.

Su partida generó una ola de mensajes de despedida de colegas, amigos y seguidores, destacando el impacto que su humor dejó en la audiencia argentina

