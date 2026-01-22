jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 11:05
Repensar.

"Ser viejo en Jujuy ya no es lo que era": ciencia, cultura y reinvención

La ciencia movió la frontera de la vejez y abrió una nueva etapa vital con más longevidad, propósitos y sentidos. En Jujuy el debate ya se instaló.

Por  Sofía Gutiérrez
Día Mundial de Toma de Conciencia del Maltrato en la Vejez.jpg
Según el docente, el problema no es la palabra en sí, sino los sentidos que la rodean. “No quiero que me relacionen la vejez con pasividad o inutilidad. Hoy hay nuevos sentidos en juego”, añadió.

Ese desplazamiento coincide con un cambio científico concreto porque la vejez ya no comienza a los 60, sino alrededor de los 70 años, cuando surge una nueva franja demográfica activa, autónoma y en crecimiento. “La ciencia dice que aparece una nueva generación a partir de los 70. No es gente retirada: es una generación que pide pista”, sostuvo Guzmán.

El nuevo estilo de envejecer

El sociólogo remarcó que las transformaciones se ven también en la calle cuando se ve a personas mayores haciendo actividad física, tomando clases, viajando o incorporando tecnología. “Vas a un gimnasio y ves gente de 70. Antes era casi imposible”, ejemplificó.

Lejos de una etapa de repliegue, se observa lo contrario. Hay mayor presencia en el espacio público y una búsqueda de propósito. “La vejez necesita un propósito. Ahí aparece una vida que se reinventa”, explicó.

Guzmán retomó el libro Afrodita de Isabel Allende para ilustrar cómo la cultura acompaña esta transición. La autora escribe a los 50 en un momento en el que el mundo la suponía retirada. “Reivindica los placeres —comer, cocinar, oler, recordar— como motores de la vida y no como frivolidades juveniles”, destacó. Los sentidos, la comida y la memoria se vuelven una forma de continuar, en lugar de cerrar una etapa.

Juventud, estética y libertad de elegir

El cambio también trae tensiones. Hoy, verse joven parece un valor central en una sociedad atravesada por la estética. Guzmán lo llama “proceso de juvenilización”. “El verse joven se volvió un valor máximo”, dijo.

Sin embargo, advirtió que no se trata de demonizar el cuidado corporal ni las decisiones estéticas. “Mientras no sea una imposición y sea una elección, no hay problema", aseguró.

En Jujuy, el fenómeno convive con escenas familiares. Hay abuelos activos, talleres para adultos mayores, clases de gimnasia, peñas, viajes grupales y experiencias culturales donde la edad no opera como límite. Para Guzmán, la clave está en aceptar la complejidad: “Ser viejo en Jujuy ya no es lo que era. Hoy es un territorio que se disputa.”

No debemos olvidar a nuestros abuelos, ellos son ángeles que nos protegen desde el cielo.
Vejez - Foto de archivo&nbsp;

Vejez - Foto de archivo

