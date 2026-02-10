martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 17:20
La increíble metamorfosis de un actor de Titanic para encarnar a Marlon Brando

Tras años en papeles secundarios, en 2024 el actor sorprendió al público y la crítica con un proyecto que lo volvió protagonista en la escena del cine mundial.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Billy Zane, quien actualmente tiene 59 años, se movió dentro del cine estadounidense principalmente en papeles secundarios, incluso en filmes históricos. No obstante, la carrera de este actor tomó un rumbo inesperado en 2024, cuando decidió afrontar el reto más arduo de su trayectoria: reconstruirse por completo para encarnar a Marlon Brando.

Se trata de una de las personalidades más icónicas y complejas de la historia del séptimo arte. El momento decisivo en la carrera de Billy Zane se produjo con Waltzing with Brando, una película que pronto se convirtió en foco de interés tanto para los espectadores como para los críticos, debido a la envergadura del desafío que implicaba.

Waltzing with Brando reconstruye una etapa clave del cine clásico desde una mirada íntima y poco conocida.

Una transformación completa del actor

El filme requirió una transformación completa, abarcando aspectos físicos, gestuales y expresivos, para dar vida al legendario actor en un periodo crucial de su existencia. Este proceso de composición actoral demandó varios meses de intenso trabajo y fue reconocido como una de las metamorfosis interpretativas más sorprendentes del año.

Las primeras tomas del film reforzaron por completo esa impresión. La parecida apariencia con Marlon Brando llamó la atención de inmediato y recordó de forma directa a icónicos personajes del cine clásico, como Vito Corleone en El Padrino o el papel principal en El último tango en París.

Pero la interpretación no se limitó al aspecto físico: fue reconocida por su exactitud en los gestos, control del silencio y carga emocional, características esenciales para dar vida a un ícono cinematográfico sin recurrir a una simple imitación superficial.

Antes de dar vida a Marlon Brando en Waltzing with Brando, Billy Zane ya tenía una trayectoria larga y diversa en cine y televisión.

Los trabajos de Billy Zane

Previo a asumir el desafío de encarnar a Marlon Brando en Waltzing with Brando, Billy Zane ya contaba con una extensa y variada carrera en la industria del cine y la televisión, aunque con frecuencia se lo vio en papeles secundarios.

Su recorrido profesional se inició en los años 80, participando en filmes icónicos como Back to the Future y su continuación, donde dio vida a uno de los integrantes de la pandilla de Biff Tannen, así como en thrillers como Dead Calm, donde comenzó a destacar por su rendimiento actoral.

Durante décadas, Billy Zane, hoy con 59 años, transitó el cine estadounidense asociado mayormente a roles secundarios.

Durante la década de 1990, Billy Zane expandió notablemente su carrera en cine y televisión con un abanico de interpretaciones diversas, que incluyeron apariciones en Memphis Belle, la serie Twin Peaks y películas como Tombstone y Sniper.

En 1996 asumió el papel principal en The Phantom, una adaptación al cine del famoso personaje de historieta, y al año siguiente consiguió su papel más destacado hasta entonces: Caledon “Cal” Hockley en Titanic, un rol que le reportó nominaciones a premios populares y consolidó su visibilidad internacional.

Un intérprete relegado durante años sorprendió en 2024 con un proyecto que lo ubicó en el centro de la escena cinematográfica internacional.

Después del fenómeno de Titanic, Billy Zane siguió manteniendo una presencia constante en la industria audiovisual, alternando entre la pantalla grande y la chica.

Formó parte de filmes como The Believer y comedias como Zoolander, además de aportar su voz en proyectos de animación y videojuegos. Paralelamente, exploró el teatro y diversas producciones televisivas, construyendo así una trayectoria de más de cuarenta años marcada por la diversidad de géneros y formatos en los que se desempeñó.

La impresionante transformación de un actor de Titanic para hacer de Marlon Brando.

La posibilidad de encarnar a Marlon Brando en Waltzing with Brando se dio gracias a la combinación de su experiencia profesional y la relación previa con el director. Billy Zane había colaborado con Bill Fishman décadas atrás y, al retomar el contacto años más tarde, no solo asumió el papel protagónico, sino que también participó como coproductor, contribuyendo en la redacción del guion y en la planificación general del proyecto.

La película se centra en un momento específico de la vida de Brando, cuando el icónico actor buscaba un estilo de vida distinto y desarrollaba proyectos personales alejados del control de los estudios cinematográficos tradicionales.

