martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 09:29
Preocupación.

Internaron de urgencia a Peter Lanzani ¿Qué le pasó?

Tras sufrir un cuadro que generó preocupación, Peter Lanzani debió ser hospitalizado y permanece bajo estricta observación del personal médico. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Peter Lanzani internado de urgencia.

Peter Lanzani internado de urgencia.

Este lunes, Peter Lanzani debió ser internado de manera precautoria luego de sufrir un episodio de malestar que generó preocupación en su entorno. La novedad se dio a conocer en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa aportó precisiones sobre lo ocurrido y la evolución del actor.

Lee además
peter lanzani fue detenido en ushuaia: los motivos
Policial.

Peter Lanzani fue detenido en Ushuaia: los motivos
Peter Lanzani estaría en esa provincia trabajando en un film.
Inseguridad.

Peter Lanzani sufrió un robo en Neuquén e hizo un desesperado pedido de ayuda

El intérprete fue trasladado al Sanatorio Colegiales alrededor del mediodía, tras experimentar una descompensación que requirió atención urgente. De acuerdo a la información que circuló, ingresó al establecimiento en silla de ruedas, situación que encendió las alertas y motivó una rápida intervención del equipo médico al momento de su llegada.

Peter Lanzani internado de urgencia.

Peter Lanzani fue sometido a estudios y evalúan operarlo

Según relató Ochoa en el programa de América TV, el actor llegó acompañado por su pareja y recibió atención médica inmediata. “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, explicó. Actualmente, Lanzani continúa internado bajo observación, a la espera de que los médicos definan si será necesario avanzar con una intervención. “Verán si eventualmente tienen que operarlo o no”, sumó el panelista.

En el transcurso de la internación, el actor registró un episodio de fiebre que encendió las alertas dentro del centro de salud. No obstante, el periodista precisó que la situación está controlada y que el estado general del paciente muestra una evolución positiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/2018496140761551122&partner=&hide_thread=false

Con el paso del día, distintos familiares del actor se acercaron al centro de salud y permanecen acompañándolo mientras sigue bajo cuidado médico. Ochoa detalló que “a la mañana estaba bien, pero luego se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, motivo por el cual la internación se resolvió de manera urgente.

En estas horas, Lanzani presenta un cuadro estable y no corre riesgo, aunque seguirá internado en observación. A pesar de la inquietud inicial que generó el episodio, las señales son tranquilizadoras y no se trataría de una situación de gravedad.

Qué película protagonizará Peter Lanzani en Netflix este año

Peter Lanzani encabezará el elenco de un próximo largometraje nacional impulsado por Netflix, que estará a cargo de Santiago Mitre, el director que obtuvo proyección internacional con Argentina, 1985.

Netflix anuncia la nueva película de Santiago Mitre con Verónica Llinás y Peter Lanzani.

La producción, que también contará con Verónica Llinás en un rol protagónico, fue presentada de manera oficial el 28 de enero y se encuadra dentro del thriller político, con una trama situada en los años de la última dictadura en la Argentina.

De acuerdo con lo informado por la plataforma, la historia sigue a un alto mando que se infiltra en incipientes agrupaciones de familiares que reclamaban de forma pacífica por los detenidos, sin comprender que esas reuniones estaban gestando una novedosa expresión de resistencia civil.

El proyecto será desarrollado por las productoras La Unión de los Ríos, de Argentina, junto a la francesa Maneki Films, y tiene previsto iniciar su etapa de filmación en marzo, con escenarios repartidos entre la Ciudad de Buenos Aires y distintas zonas del conurbano bonaerense.

Peter Lanzani hizo de Moreno Ocampo.

Luego de la repercusión global que alcanzó Argentina, 1985 y su llegada a los Premios Oscar, Santiago Mitre vuelve a sumergirse en un acontecimiento verídico, esta vez desde un enfoque personal y atravesado por lo político.

En relación con esta nueva película, el realizador señaló: “Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa. Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde”.

Santiago Mitre vuelve a sumergirse en un acontecimiento verídico.

Así, Peter Lanzani incorpora a su carrera un nuevo proyecto de gran relevancia para Netflix, al formar parte de una propuesta marcada por la memoria colectiva, las tensiones del poder y la resistencia, bajo la conducción de uno de los cineastas argentinos más reconocidos de los últimos años.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Peter Lanzani fue detenido en Ushuaia: los motivos

Peter Lanzani sufrió un robo en Neuquén e hizo un desesperado pedido de ayuda

Serie de Harry Potter: el actor Nick Frost reveló cómo se transformó físicamente para ser Hagrid

Tragedia: murió una ex participante de La Voz tras el ataque de una serpiente

¿Por qué no está Paula Bernini en TN?

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Violencia.

Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Choque RP 1 - Palpalá - imagen ilustrativa Todojujuy video
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta
Ahora.

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel