Internaron de urgencia a Peter Lanzani ¿Qué le pasó?

Este lunes, Peter Lanzani debió ser internado de manera precautoria luego de sufrir un episodio de malestar que generó preocupación en su entorno . La novedad se dio a conocer en LAM (América TV) , donde Pepe Ochoa aportó precisiones sobre lo ocurrido y la evolución del actor .

El intérprete fue trasladado al Sanatorio Colegiales alrededor del mediodía , tras experimentar una descompensación que requirió atención urgente . De acuerdo a la información que circuló, ingresó al establecimiento en silla de ruedas , situación que encendió las alertas y motivó una rápida intervención del equipo médico al momento de su llegada.

Según relató Ochoa en el programa de América TV , el actor llegó acompañado por su pareja y recibió atención médica inmediata . “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas , porque pensaron que iban a tener que operarlo ”, explicó. Actualmente, Lanzani continúa internado bajo observación , a la espera de que los médicos definan si será necesario avanzar con una intervención . “ Verán si eventualmente tienen que operarlo o no ”, sumó el panelista.

En el transcurso de la internación, el actor registró un episodio de fiebre que encendió las alertas dentro del centro de salud . No obstante, el periodista precisó que la situación está controlada y que el estado general del paciente muestra una evolución positiva .

Con el paso del día, distintos familiares del actor se acercaron al centro de salud y permanecen acompañándolo mientras sigue bajo cuidado médico. Ochoa detalló que “a la mañana estaba bien, pero luego se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, motivo por el cual la internación se resolvió de manera urgente.

En estas horas, Lanzani presenta un cuadro estable y no corre riesgo, aunque seguirá internado en observación. A pesar de la inquietud inicial que generó el episodio, las señales son tranquilizadoras y no se trataría de una situación de gravedad.

Qué película protagonizará Peter Lanzani en Netflix este año

Peter Lanzani encabezará el elenco de un próximo largometraje nacional impulsado por Netflix, que estará a cargo de Santiago Mitre, el director que obtuvo proyección internacional con Argentina, 1985.

Netflix anuncia la nueva película de Santiago Mitre con Verónica Llinás y Peter Lanzani.

La producción, que también contará con Verónica Llinás en un rol protagónico, fue presentada de manera oficial el 28 de enero y se encuadra dentro del thriller político, con una trama situada en los años de la última dictadura en la Argentina.

De acuerdo con lo informado por la plataforma, la historia sigue a un alto mando que se infiltra en incipientes agrupaciones de familiares que reclamaban de forma pacífica por los detenidos, sin comprender que esas reuniones estaban gestando una novedosa expresión de resistencia civil.

El proyecto será desarrollado por las productoras La Unión de los Ríos, de Argentina, junto a la francesa Maneki Films, y tiene previsto iniciar su etapa de filmación en marzo, con escenarios repartidos entre la Ciudad de Buenos Aires y distintas zonas del conurbano bonaerense.

Peter Lanzani hizo de Moreno Ocampo.

Luego de la repercusión global que alcanzó Argentina, 1985 y su llegada a los Premios Oscar, Santiago Mitre vuelve a sumergirse en un acontecimiento verídico, esta vez desde un enfoque personal y atravesado por lo político.

En relación con esta nueva película, el realizador señaló: “Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa. Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde”.

Santiago Mitre vuelve a sumergirse en un acontecimiento verídico.

Así, Peter Lanzani incorpora a su carrera un nuevo proyecto de gran relevancia para Netflix, al formar parte de una propuesta marcada por la memoria colectiva, las tensiones del poder y la resistencia, bajo la conducción de uno de los cineastas argentinos más reconocidos de los últimos años.