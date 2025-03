Peter Lanzani fue detenido en Ushuaia: los motivos

El actor Peter Lanzani fue detenido en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en la madrugada de este viernes 21 de marzo cuando se encontraba realizando pintadas en la vía pública junto a otras dos personas. El ex Casi Ángeles está en la ciudad del sur del país debido a que se encuentra filmando una película.

Horas después del hecho distintas personas del lugar fueron al cruce de las calles Piedrabuena y San Martín y compartieron en las redes sociales el garabato pintado (aún no terminado debido a la intervención policial) por Peter Lanzani y sus compañeros con aerosol de color verde sobre una chapa.

Peter Lanzani habló sobre la película que mostrará la vida de Luca Prodan

En agosto de 2024 Peter Lanzani estuvo en Olga, el canal de Streaming de Migue Granados, contó detalles de un proyecto que lo tiene muy entusiasmado. Se trata de la biopic de Luca Prodan, recordado cantante que estuvo al frente de la banda Sumo en la década del 80´.

Peter Lanzani será Luca Prodan y debuta como director.jpg Peter Lanzani será Luca Prodan y debutará como director

Con Armando Bo y Luis Ortega como productores ejecutivos, esta película representa la ópera prima del actor, que no sólo se pondrá en la piel del artista, sino que también debutará como director. “Estamos escribiendo una película. Ojalá podamos rodar el año que viene, y bueno, inmersos en un mundo maravilloso”, explicó Lanzani en Olga. Y dijo que se trataría de una ficción.

Aunque aclaró que no podía hablar mucho del tema, señaló que acababa de volver de un viaje por Londres y Roma que había durado unos cinco meses y que había tenido como finalidad descubrir algunos de los lugares en los que había vivido Luca: "Estuvimos ahí con mi amigo el Colo que estamos haciendo el proyecto -en referencia a Martín Fisher, quien fue parte del equipo de Fotografía en El Marginal”.

“Estamos haciendo la ruta de él, buscando lugares para rodar. Es una búsqueda personal y espiritual”,detalló. Y sumó: "Las biopics propiamente dichas, no es que necesariamente me encanten, pero agarramos como un espíritu y es una película más de personajes”.

Además, contó que ya había probado el look de Luca: "Tengo una foto en la que estoy rapado pero no la puedo mostrar. El viaje fue a modo de probar personajes, ver si sucedía, si no sucedía... y sucedió de todo".