Vacaciones seguras: claves para viajar con niños en el auto

Según un informe recientemente dado a conocer del proyecto Mamás Seguras, solo 1 de cada 3 niños viaja en un vehículo utilizando una silla de retención infantil (SRI). El trabajo destaca que el 85% de las sillitas están mal instaladas. Como no cometer ese error en vacaciones .

Vacaciones Seguras en autos (Foto ilustrativa) Vacaciones Seguras en autos (Foto ilustrativa)

“Hay que ver que sea acorde para el peso y altura de nuestro peque, porque en caso de un siniestro es lo único que lo va a proteger. No es lo mismo un peque que nació de dos padres biológicos de un metro noventa, que un peque que nació de dos padres biológicos de un metro cincuenta”.

“Entendemos que es un ambiente y un tema que genera mucha confusión porque hay muy poca información y la información que hay a veces está media sesgada por la venta del producto o de la falta de información en general”, dijo Aylen Dell Olio.

Consejos para viajes

“Nosotros siempre recomendamos que planifiquemos el viaje. Las vacaciones y el descanso, arranca en el momento que salimos de casa, no cuando llegamos a destino. La ruta es parte del viaje”, y pidió planificar las paradas y no viajar “de un tirón de cinco horas”.

“Paremos cada una hora y media, dos horas, tomamos un mate, bajemos del auto, demos una vueltita, tomamos aire. Eso como primera recomendación. Y como segunda, tener una butaca acorde al peso y a la altura de nuestro peque”, detalló.

“Hasta los 145, 150 centímetros de altura, los peques viajan en un sistema de retención infantil, en una sillita. No vas a poner a un pequeño de 1,40 metros en una sillita en un huevito, que son los que usan los más bebés. Vas a usar una que se adapte a su edad, a su altura, a todo su contexto físico y social también”, indicó.

Aylen Dell Olio - Mamás Seguras

“No es frecuente ver a un pequeño de 1,35 metros sentado en una silla, aunque lo necesite. Pobre, le van a hacer bullying en el colegio, lo van a cargar los amigos. En realidad, el foco está en eso, en que los amigos no lo carguen por ir seguro en el auto. No los llevo seguros en el auto para que no lo carguen. La ecuación es al revés”, dijo.

Además, dijo que debe haber ejemplos de los grandes. “Si papá, mamá o quien te lleve en el auto no usa cinturón, el chico puede pensar: ¿por qué lo tengo que usar yo teniendo cinco o seis años si mi referente no lo usa? También arranca por ahí”, deslizó.