miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 07:05
Canal 4.

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 8 de octubre

Hidratación; colon irritable; solidaridad en niños y adolescentes; e inteligencia emocional y salud mental, son los títulos del programa.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Especialistas de Canal 4 de Jujuy.

"Especialistas" de Canal 4 de Jujuy.

Este miércoles a las 14 horas, Canal 4 de Jujuy emitirá en vivo un nuevo programa de Especialistas, el ciclo conducido por Valle Fermi que se consolidó como un referente en la divulgación médica provincial y que fue distinguido con el Martín Fierro Federal.

Especialistas continúa convocando a profesionales de excelencia para abordar temas de salud desde una mirada cercana, informativa y actual. En el programa de hoy, cuatro profesionales tratarán diversas problemáticas vinculadas al cuerpo, la prevención y el bienestar.

especialistas
Especialistas.

Especialistas.

Los invitados de este miércoles 8 de octubre: de qué hablarán

  • Hidratación con Lic. Florencia Quintana.
  • Colón Irritable con Dr. Juan José Menéndez.
  • Té Solidario de Cuidando Infancias.
  • Inteligencia emocional y salud mental con Lic. Jimena Alfaro.

¿Dónde y cuándo se emite especialistas?

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

